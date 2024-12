Patrick Mahomes podría perderse el resto de la temporada con los Chiefs

Patrick Mahomes resultó lesionado del tobillo en la victoria de los Kansas City Chiefs 21- 7 sobre los Cleveland Browns en la Semana 15 de la NFL y es considerado semana a semana. Con la victoria en territorio ajeno, los actuales bicampeones del Super Bowl se aseguraron el primer lugar de la Conferencia Americana, por lo que el camino a Nueva Orleans pasará una vez más a través del Arrowhead Stadium.

Los Rayos-X que se le practicaron al estelar quarterback regresaron negativos, pero habrá más exámenes y mayor información el lunes. Las molestias se hicieron presentes aproximadamente a la mitad del último cuarto, cuando el lanzador lanzó un pase incompleto y fue derribado por varios miembros de la oposición.

“Patrick, se ha hecho daño en el tobillo derecho. No está roto, pero está adolorido, dijo Andy Reid, entrenador de los Chiefs. "Él va a empezar en la parte de rehabilitación a medida que avanzamos, y luego vamos a tener que ver cómo le va el resto del camino”. Con la salida por la puerta grande, Kansas City llegó a 13 triunfos en el año, dos más que las que consiguieron en 2023.

“Estaba tratando de hacer una jugada”, mencionó Mahomes después del cotejo. “Cuando lancé el balón me golpearon, y no lo he visto, sentí como si alguien me golpeara por detrás también, así que como que me enrollaron. Es lo que pasa en el futbol americano. Intenté recuperarme, pero obviamente me dolió un poco. Ahora nos dedicaremos a la rehabilitación e intentaremos estar listos para la semana que viene”.

En caso de no estar listo, los Chiefs le darán la batuta al veterano Carson Wentz, que tuvo los mejores momentos de su carrera con los Philadelphia Eagles.

Los partidos restantes para los Chiefs en 2024

- vs Houston Texanas, sábado 21 de diciembre - 12:00 horas (TCM)

- en Pittsburgh Steelers, miércoles 25 de diciembre - 12:00 horas (TCM)

- en Denver, horario y hora por definirse.

