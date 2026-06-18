Sus padres son pasteleros y hoy es de los delanteros estrella de Chequia en el Mundial 2026

Patrik Schick llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como uno de los nombres que México deberá seguir de cerca en el cierre de la Fase de Grupos. El delantero de Chequia no solo carga con el peso ofensivo de su selección, también tiene una historia familiar poco común para un futbolista de élite: sus padres son pasteleros en Praga.

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El dato fue contado en diferentes perfiles sobre su carrera. Schick nació el 24 de enero de 1996 en la capital checa y creció lejos de una familia vinculada directamente al futbol profesional. En su casa, el oficio estaba relacionado con los dulces, pero su camino fue otro desde muy joven.

Mientras sus padres trabajaban como pasteleros, él comenzó a formar una carrera que años después lo llevaría al Bayer Leverkusen, la Selección de Chequia y a convertirse en uno de los delanteros más reconocidos de su país.

Patrik Schick, delantero de Chequia|Crédito: @ceskarepre_eng / X

Quién es Patrik Schick, el delantero de Chequia que enfrentará a México

Patrik Schick es delantero centro, zurdo y actualmente juega en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Con 1.91 metros de altura, se transformó en un atacante difícil de marcar por su juego aéreo, su capacidad para definir dentro del área y su buen golpeo de pelota.

Su formación empezó en el Sparta Praga, uno de los clubes más importantes de Chequia. Luego pasó por Bohemians 1905, donde empezó a tomar protagonismo antes de dar el salto al futbol italiano con la Sampdoria. Más tarde jugó en la Roma, RB Leipzig y Bayer Leverkusen, equipo en el que encontró una etapa de mayor estabilidad.

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En la temporada 2025-26 de Bundesliga, Schick registró 16 goles y 3 asistencias con el Leverkusen, de acuerdo con los datos oficiales de la liga alemana. Ese rendimiento lo sostuvo como una de las principales cartas ofensivas de Chequia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los orígenes de Patrik Schick: de Praga al futbol internacional

La historia de Schick tiene un punto particular porque su entorno familiar no estaba construido alrededor del futbol. Sus padres eran pasteleros en Praga, pero él nunca mostró demasiado interés por continuar ese oficio. Desde niño, su atención estuvo puesta en el balón.

Patrik Schick, jugador de Chequia|Crédito: @ceskarepre_eng / X

De acuerdo a diversos reportes internacionales, el delantero incluso llegó a incomodarse cuando su padre lo veía jugar desde la tribuna y reaccionaba a sus errores. Aquella presión formó parte de sus primeros años como jugador, cuando aún estaba en las inferiores del Sparta Praga.

Con el tiempo, ese recorrido terminó construyendo a un delantero de carácter fuerte. Schick no fue una aparición repentina: pasó por cesiones, cambios de liga, lesiones y momentos de irregularidad antes de llegar consolidado a la élite europea.

Patrik Schick será rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Chequia comparte grupo con México, Corea del Sur y Sudáfrica en el torneo mundialista. En ese contexto, Schick aparece como uno de los futbolistas más importantes del equipo europeo. Su presencia en el área puede cambiar un partido con una sola jugada.

La lista completa de los convocados de República Checa y sus estadísticas|Crédito: @ceskarepre_cz / X

El delantero ya sabe lo que es responder en torneos grandes. En la Eurocopa 2020 fue una de las figuras del campeonato y marcó uno de los goles más recordados del certamen, con un disparo desde casi media cancha ante Escocia. Esa actuación lo instaló definitivamente en el radar internacional.

Para México, el duelo contra Chequia no solo tendrá peso en la tabla del Grupo A. También exigirá máxima atención sobre un delantero que combina potencia, definición y experiencia europea. Patrik Schick, el hijo de pasteleros que salió de Praga, llegó al Mundial como una de las grandes referencias ofensivas del rival del combinado azteca.