Tom Brady revela los equipos con los que volvería a la NFL

Por segunda ocasión, Tom Brady analizó la posibilidad de salir del retiro para volver a la NFL: en febrero de 2022, anunció el final de su carrera profesional; sin embargo, meses después volvió para una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers. Además, fue puntual en los equipos a los que regresaría.

Por ahora, Tom Brady se mantiene a la espera de una nueva etapa dentro de la NFL: el nacido en California empezará su etapa como comentarista de la liga en la siguiente campaña: el mariscal de campo acordó un contrato de 10 años y más de 300 millones de euros para estar ligado a una televisora.

VIDEO: Saquon Barkley se despide de Giants para seguir su carrera con Eagles

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: OJ Simpson, exestrella de la NFL, muere a los 76 años

Los equipos de la NFL a los que volvería Tom Brady de su retiro

“Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara”, fue lo declarado por el ex jugador de la NFL sobre la posibilidad de volver a los emparrillados a sus 46 años de edad.

Sin embargo, añadió que se mantiene en su proceso para convertirse en copropietario de Las Vegas Raiders y la misma liga podría impedirle volver del retiro: “No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL, no lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir quizá no me opondría a volver”, finalizó.

¿Cuándo se retiro Tom Brady de la NFL?

Fue en febrero de 2023 cuando Tom Brady anunció que, de manera oficial, se retiraba de la NFL luego de su tercera temporada con los Buccaneers. El histórico mariscal de campo acabó su carrera en los emparillados luego de 23 campañas en las que disputó 10 Super Bowls y ganó siete: seis con los New England Patriots y uno más con Tampa Bay.

Te puede interesar: OFICIAL: Anuncian visita de Pittsburgh Steelers de la NFL a México