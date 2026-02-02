Super Bowl 2026: fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del duelo que NADIE QUIERE PERDERSE

La NFL vuelve a detener al mundo. El Super Bowl LX ya tiene protagonistas y el escenario está listo para una noche que promete drama, revancha y espectáculo total. New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán en el partido más esperado del año, un choque que revive viejas heridas y abre la puerta a una nueva era para ambos equipos.

Los Patriots llegan tras una victoria sufrida y defensiva ante los Denver Broncos, mientras que Seattle selló su boleto con un vibrante triunfo frente a Los Angeles Rams. Dos caminos distintos, una misma meta: levantar el Trofeo Vince Lombardi.

¿Por qué Patriots vs Seahawks es mucho más que otro Super Bowl?

Este enfrentamiento no es uno más en la historia de la NFL. Patriots y Seahawks ya protagonizaron uno de los finales más recordados del Super Bowl, y ahora vuelven a verse las caras con nuevos líderes y narrativas renovadas.

Para New England, el partido representa la oportunidad de iniciar una nueva etapa ganadora bajo el mando de Drake Maye, un quarterback joven que ha sorprendido en playoffs con temple y madurez. Del otro lado, Seattle llega con la etiqueta de favorito, respaldado por una de las defensas más sólidas de la liga y la experiencia de Sam Darnold, decidido a cambiar su historia.

La presión es compartida, pero el margen de error es mínimo.

Claves del partido y lo que puede definir al campeón

El duelo táctico será determinante. Mike Vrabel y Mike Macdonald saben que el Super Bowl se gana en los detalles: manejo del reloj, ajustes defensivos y control emocional. Seattle buscará imponer su ritmo desde la defensa, mientras que Patriots apostará por un juego paciente, evitando errores y aprovechando cada oportunidad.

Fuera del campo, el evento también tendrá un impacto cultural enorme, con un show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, que promete ser uno de los más comentados en la historia reciente del Super Bowl.

SUPER BOWL PREP STARTS NOW 🔥 pic.twitter.com/lWPHlKgW5d — New England Patriots (@Patriots) January 29, 2026

Fecha, hora y lugar del Super Bowl 2026 en Estados Unidos

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Horarios en Estados Unidos:



Pacífico: 3:30 PM

Centro: 5:30 PM

Este: 6:30 PM