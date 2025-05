Los Diablos Rojos del Toluca tendrán una baja importante para el resto de la Liguilla del Clausura 2025

Luego de avanzar a las semifinales del Clausura 2025 en la Liga BBVA Mx los Diablos Rojos del Toluca confirmaron la baja de Pau López para lo que resta de la liguilla, el portero español no pudo estar en la vuelta de los cuartos de final frente a Rayados de Monterrey.

“Pau tiene una fractura en el dedo meñique, no me acuerdo de que mano, creo que de la mano izquierda y tiene como recuperación mínimo dos semanas más, así que no lo vamos a tener, pero bueno todo estaban preparados para jugar y necesitamos de todos los jugadores, hoy el equipo hizo un gran esfuerzo, jugó con el corazón en la mano que era lo que pedía el partido estando con un hombre menos”, señaló el “Turco” Mohamed.

Te podría interesar: Martín Demichelis dio a su candidato al título de Liga Mx después de ser eliminado por el Toluca

Luis García será el titular en la Liguilla

El arquero español disputó 10 de los 13 partidos en los que estuvo disponible este torneo, además jugó la ida de los cuartos de final en Monterrey en donde los Diablos cayeron 3-2, en total López recibió 16 goles en 11 partidos, mientras que Luis García registra 6 partidos esta campaña con 7 goles encajados.

Los Diablos esperan ahora al rival en semifinales luego de eliminar 4-4 a Rayados por mejor posición en la tabla, de avanzar el León será el conjunto esmeralda el rival del Toluca sin importar los demás resultados, de lo contrario su próximo contrincante saldrá de la serie entre Tigres vs Necaxa que se encuentra empatada a ceros.

Te podría interesar: ¡La revancha está a la vuelta de la esquina! Cruz Azul ya conoce rival en caso de avanzar a semifinales