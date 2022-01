La MLS podría impedir que Paul Arriola llegue al América

Es año mundialista. Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y los futbolistas buscan acomodarse en equipos donde puedan ser tomados en cuenta para asistir a la justa que tendrá lugar los siguientes meses de noviembre y diciembre.

Así es el caso de Paul Arriola, futbolista estadounidense que es pretendido por las Águilas del América, pero todo parece indicar que el fichaje podría verse frustado para los de Coapa.

Previo a la Jornada 3 del Grita México Clausura 2022, los azulcremas suman tres refuerzos. Jonathan dos Santos, proveniente del LA Galaxy; Alejandro Zendejas, quien llegó desde el Necaxa y el defensa Jorge Meré, que jugaba para el FC Koln de la Bundesliga.

Entre sus bajas más importantes se encuentran las de Nicolás Benedetti (Mazatlán), Sebastián Córdova (Tigres), Leo Suárez (Santos) y Renato Ibarra (Xolos).

Paul Arriola podría no llegar para el América

Con esas bajas, América espera poder sumar al menos un refuerzo más. Santiago Solari está en busqueda de un atacante, sobre todo un volante por derecha o izquierda que pueda ayudar a la ofensiva.

En la mira tenían a Joaquín Montecinos, futbolista chileno que también era pretendido por Cruz Azul, pero que al final todo parece indicar que llegará a Santos.

Es por esto que las Águilas buscan a Arriola. El estadounidense del DC United de la MLS ha sido muy claro: “No tengo algo concreto sobre mi futuro. Obviamente no todo es mi decisión si quiero al América o no, yo quiero ir a un lugar que me ayude a llegar al Mundial, a tener éxito. No puedo controlar todo”, aseguró el seleccionado nacional por parte de las Barras y las Estrellas.

Sumado a lo que pretende el jugador, su equipo, el de la capital de los Estados Unidos, no solo escucha la oferta del América, también están esperando ofertas de la misma MLS, por lo que el futbolista podría quedarse en su liga local y esto frustraría la idea que tiene la directiva azulcrema.