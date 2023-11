La coincidencia que haría campeón a Chivas este Apertura 2023

Las Chivas del Guadalajara se clasificaron de manera directa a la Liguilla del Apertura 2023 con 27 puntos clasificando en la quinta posición.

Ahora, los Rojiblancos buscarán pasar a las Semifinales cuando se enfrenten a los Pumas en el partido de ida en el estadio Akron el 28 de noviembre, mientras que el juego de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario el 1 de diciembre. Las Chivas dejaron ir la oportunidad de cerrar en casa tras perder contra los felinos en la última jornada del certamen.

La coincidencia

En 2017, las Chivas fueron campeones en el Clausura 2017 cuando derrotaron a los Tigres, el partido ida quedaron 2-2 y en el de vuelta, cerrando en el Akron, los Rojiblancos se impusieron 2-1 en el marcador dejando un global de 4-3.

Ese mismo año, Paul McCartney se presentó en México en una gira ‘One on One’ en el Estadio Azteca, además se presentó de manera gratuita en el Zócalo Capitalino.

Ahora, seis años después, el cantante originario de Liverpool se presentará en Foro Sol de la Ciudad de México el día de hoy 14 de noviembre y el 16 de noviembre, esta vez con su gira ‘Got Back’.

Mientras que las Chivas, forman parte del grupo de equipos que pasó de manera directa a la Liguilla y buscarán volver a ser campeones del futbol mexicano por decimotercera ocasión, cosa que no hacen desde que McCartney se presentó por última vez en México.

Paul McCartney es reconocido por haber formado parte de una de las agrupaciones de rock más populares, Los Beatles, luego hizo carrera en solitario, en un repertorio hay sencillos que incluyen ‘Maybe I’m Amazed’ y ‘Another Day’.

