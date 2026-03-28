ÚLTIMA HORA: El mensaje de Cristiano Ronaldo a Portugal previo a su juego vs México

Este sábado 28 de marzo del 2026, se enfrentan México vs Portugal en un partido amistoso en la reinaguración del Estadio Banorte. Se esperaba que Cristiano Ronaldo fuera convocado para el encuentro pero una lesión lo dejo fuera, aun así, el delantero decidió mandar un mensaje en apoyo a través de sus redes sociales.

CR7 publicó una historia en sus redes sociales, compartió la foto de Portugal en la que anuncia que HOY juegan contra la Selección Mexicana acompañadado de la palabra "Força 🇵🇹".

El capitán de la Selección Lusitana podría estar al pendiente del juego desde la distancia y apoyando a sus compañeros. Con su recuperación de su lesión, se espera que Cristiano sea convocado en la última lista y pueda concentrar con sus compañeros en los próximos meses.

¿Dónde ver México vs Portugal EN VIVO y GRATIS?

El juego de México vs Portugal se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.