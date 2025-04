Fue compañero de Cristiano Ronaldo, figura de la Liga BBVA MX y rompe su silencio tras su último logro

Uno de los tres campeones de goleo del Clausura 2025 es el delantero portugués de los Diablos Rojos del Toluca Paulinho, quien además se proclamó como bicampeón, ya que él era el vigente monarca por su título de máximo rompe redes en el futbol mexicano en el Apertura 2024.

El delantero lusitano habló a los medios por primera ocasión desde la obtención de su segundo reconocimiento individual; Paulinho llegó a la Liga BBVA MX en el verano del 2024 y desde su arribó se ha convertido en una amenaza letal para el “Chorizo Power” y uno de los mejores atacantes en el balompié azteca.

“Feliz por el Bicampeonato, claro, pero tampoco es una cosa que me hace tan feliz como salir campeones, son dos cosas distintas. Feliz sí,mucho, pero creo que quien ya salió campeón sabe que son cosas diferentes y salir Campeón con un club es una cosa muy grande, entonces es lo que yo más quiero. El tema historia se hace ganando torneos no bicampeonato o campeón de goleo, es por eso que todos, no solo yo,todos los jugadores queremos lograrlo”, comentó el delantero portugués tras haber ganado su segundo título de campeón de goleo en la Liga BBVA MX.

Paulinho da las claves de su buena adaptación al Toluca

Cuando el combinado Mexiquense compró al atacante Paulinho proveniente de la primera división del futbol portugués era una incógnita el nivel que pudiera tener en su primer año en una nueva liga nueva para él, sin embargo, su rápida adaptación y su entrega sorprendió a todos.

“La verdad es que fue una sorpresa porque cambié de continente, cambié de cultura, todo. Me adapté muy bien, me recibieron muy bien toda la gente, y desde el primer día estoy enamorado del Club. Solo tengo cosas buenas qué decir de Toluca y espero continuar aquí por muchos años. Me encanta jugar en el Estadio Nemesio Diez, me encanta marcar goles y mirar a la gente feliz. Es lo que intento, hacerlos felices pero sí me quedo muy muy, muy feliz cuando miro a la grada y veo a la gente muy feliz”, añadió la figura de los Diablos Rojos de Toluca sobre su rápida adaptación a la escuadra Escarlata.

