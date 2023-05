Paulo Dybala confiesa ‘odio’ por Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala creció en argentina idolatrando a Lionel Messi, quien siempre ha sido su gran modelo a seguir desde comienzos de su carrera. Al igual que millones de argentinos que han crecido con la leyenda del 10 de la albiceleste. Por lo que las comparaciones con Cristiano Ronaldo en la etapa en la que jugaban en España era normales.

“En Argentina se siente profundamente la rivalidad entre Messi y Cristiano, obviamente de niño siempre he estado del lado de Messi”, dijo Paulo Dybala en entrevista para DAZN Italia.

Las palabras de Dybala sobre Cristiano Ronaldo

La Joya era la gran figura de la Juventus hasta la llegada de Cristiano Ronaldo al club en la temporada 2017-2018. Desde entonces compartieron el protagonismo en el frente del la Vecchia Signora. Paulo Dybala narró cómo fueron los primerso acercamientos con el portugués y contó una anécdota que vivieron en un avión mientras se trasladaban para un partido.

“Una vez íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él estaba sentado en la parte delantera. En un momento del vuelo se me acercó para hablar de futbol y muchas cosas más, hablamos de nuestra vida en general y en un momento le dije ‘prácticamente te odiaba de niño’. Nos reíamos de esto y siempre hemos tenido una buena relación entre nosotros, un buen diálogo”, dijo Paulo Dybala.

El argentino reconoció que Cristiano Ronaldo aportaba cosas distintas al equipo, su preventiva en el área siempre era un peligro latente por su capacidad goleadora. Sin embargo, Paulo Dybala destacó la calidad como persona del portugués, con quien mantuvo una gran amistad, dentro y fuera de la cancha.

“Fueron tres buenos años con Cristiano Ronaldo , el equipo era muy fuerte y él nos dio algo más. A nivel personal me sorprendió para bien. Como persona es un excelente tipo, muy sociable, muy amigable dentro y fuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar y para escuchar también. Eso me sorprendió, siendo una figura tan importante, muchas veces no son así", concluyó sobre el portugués.

Actualidad de Paulo Dybala

La Joya brilla con la Roma; se ha convertido en el principal referente de los giallorossi y su gran actuación ante Feyenoord los mantiene en la antesala de la Final de la Europa League. Por lo que Paulo Dybala se mantiene enfocado en recuperarse al cien por ciento de sus molestias tras la ida de los cuartos de final ante el club neerlandés.