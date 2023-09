El mensaje de Paunovic tras la goleada de América a Chivas

Después de caer 4-0 ante el América, el director técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, reveló cómo encontró al grupo que comanda y aclaró que no permitirá que el estrepitoso tropiezo hunda a su escuadra en una crisis o debacle.

“El vestidor está dolido, como debe ser. Somos un grupo fuerte y sabemos llevar derrotas como ésta. Concedimos el gol, que fue inocente. De derrotas como ésta, salen varias victorias. Si somos capaces de mantenernos tranquilos, si cumplimos con mis exigencias, volveremos a ganar. Yo no me rindo y aquí estoy para aguantar, porque, a esta afición, yo la amo y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren” dijo, en la conferencia posterior.

Te puede interesar: América aplasta a Chivas en el Clásico Nacional del Apertura 2023

Chivas jugó con la misma determinación que el América

El estratega rojiblanco fue cuestionado acerca del papel que jugó la necesidad azulcrema de reivindicarse anímicamente por la eliminación en las semifinales del Clausura 2023. Si bien no consideró que su equipo haya salido con menos determinación que el rival, consideró que le faltó gestión emocional.

“Nunca lo permitiría (que mi equipo salga con menos hambre). En los primeros 20 minutos, América estuvo muy cómodo. No controlamos bien las emociones. Cuando fue el primer gol, nos vinimos abajo. No pasa nada, juegas en el Azteca contra América y pierdes 1-0 al medio tiempo, no pasa nada porque tienes 45 minutos. Después del tercer gol, empezamos a ir como locos para adelante, que está bien. Volvimos a tener iniciativa en la segunda parte, tuvimos un gol anulado, pero es una demostración de que dimos un paso adelante. Pudimos haber recibido el quinto gol por la inocencia”, explicó.

Lejos de señalar individuos por la derrota, el serbio tomó el resultado como algo de responsabilidad grupal y un comentario con alusión a Erick Gutiérrez, quien ha sido fuertemente criticado por la afición del Guadalajara.

“Ganamos, empatamos y perdemos todos. Hoy es un día que perdemos en equipo y cada uno puede y debe mejorar. Son cosas que siempre han sido parte de un equipo. Siempre evalúo. Guti está levantando bastante, no es fácil venir después de seis meses de no tener continuidad. Hay gente con hambre, hay gente que está empujando”, finalizó.

Te puede interesar: Los mejores memes de la goleada del América ante Chivas