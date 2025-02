¿Vestidor roto en Tigres? Veljko Paunovic se pronunció al respecto

El director técnico de los felinos, Veljko Paunovic, manifestó su inconformidad por el funcionamiento de su equipo la actitud, más allá del triunfo que sus comandados consiguieron. Antes de enfrentar al Real Estelí, por la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, el entrenador serbio volvió a comparecer ante los medios y descartó que el vestidor esté roto.

“Las cosas que se dicen son para sumar; cuando se llama la atención públicamente, es lo que se ve al final. Es un tema de procesos, pero ya cruzamos ese puente, nos decimos las cosas como tenemos que decirlo, estoy aquí para ayudarle a los jugadores a dar rendimiento para el club y, si pueden cumplir sus sueños, en el colectivo, encantado. Es mucho trabajo, mucho que abarcar y sigo todos los días poniendo lo mejor de mí mismo”, dijo en conferencia.

Te puede interesar: Futbolista de Tigres vive el mejor momento de su carrera

Resumen: Juárez 2-1 Monterrey | Jornada 6 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Pauno no dio detalles, pero se mostró enojado

El estratega felino se rehusó a dar el nombre del jugador al que señaló posterior al duelo con los rojinegros y fijó su postura en torno a los veteranos de la institución neoleonesa.

“No me gusta hablar de estas cosas, pero entiendo que no se entiende cómo soy yo y no hay más. Lo que tenemos es un grupo competitivo; en algún momento en el que suena el cambio generacional y esto, es un tema que no debo gestionar, no quiero retirar a nadie. Aquí nadie llega tarde, a nadie veo pegarse, pero sí compiten, quieren ganar todo y eso es muy bueno”, señaló.

Veljko elige al que está mejor

‘Pauno’ describió el perfil que busca en los futbolistas que dirige, sin involucrarse en los bordes de la edad o el talento.

“El trabajo en el enfoque que hacemos, que controlamos los entrenadores, es lo que debemos hacer. Cuando llegué aquí, no tenía ningún amigo. Busco ética de trabajo, no me gusta perder el balón, pido llegar a tiempo, estar comprometido, tengo que tomar decisiones y la gente que tiene caprichos, tengo que gestionar un grupo y darle un trato que favorezca el rendimiento”, indicó.

Finalizó: “No tengo problemas con nadie, a todo mundo le digo lo que pienso y necesita mejorar, estoy obsesionado con la mejora y todo lo que les digo a los jugadores, se lo digo a mi hijo. Voy a seguir con lo que hago y la gente que no lo vea así, lo respeto”.

Te puede interesar: