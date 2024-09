El plan de los Tigres es revelado de manera directa por Veljko Paunovic

Los Tigres de Nuevo León vencieron a los Bravos de Juárez en partido correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX por marcador de 1-0 gracias a la anotación de Sebastián Córdova en los últimos minutos del compromiso en la ciudad fronteriza; los de San Nicolás de los Garza se colocaron en el segundo puesto del futbol mexicano con 20 unidades solo por detrás de la Máquina Cementera del Cruz Azul.

“Es muy importante que volvimos a encontrarnos con la victoria, algo muy positivo, después del último partido, buscamos esto, sabemos que el rival es difícil, un rival que con su propuesta de juego que tiene sus recursos, generamos, la estadística está en nuestro favor, nos costó marcar el gol, pero lo conseguimos, el objetivo era ganar el partido, esto sigue hacia delante, paso a paso”, respondió Veljko Paunovic tras volver a la senda del triunfo con los Felinos de Nuevo León.

Veljko Paunovic cambio su 11 titular y ganó en Juárez

El estratega serbio Veljko Paunovic tomó la decisión de rotar su once inicial con el afán de darle descanso a piezas fundamentales en su esquema como Rafa Carioca, André-Pierre Gignac, Javier Aquino y Uriel Antuna, sin embargo, tuvo que echar mano de la mayoría de los antes mencionados ya que los de Chihuahua habían evitado el gol de los Regios.

“Yo creo que no elijo, no hago apuestas, tenemos un plan, tenemos gente en base al rendimiento y la propuesta de los partidos y el calendario, creo que seguimos buscando y mejorando, pero es importante que todo el mundo entienda y yo no repito, hay cosas establecidas, no hay compromisos, cuando la gente está saliendo de la banca, es importante que ahí tiene su momento, son muchos jugadores, y todos están haciendo un gran trabajo”, comentó Paunovic sobre el gran plantel que tienen los Tigres de San Nicolás de los Garza.

¿Cuándo y contra quien es el próximo partido de Tigres?

El próximo partido de la U de Nuevo León será en el Viernes Botanero de la jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX en contra de los Panzas Verdes de León el 27 de septiembre a las ocho de la noche, en dicho duelo los Felinos de Pauno tendrán la posibilidad de luchar por el liderato del futbol mexicano.

