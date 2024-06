Veljko Paunovic busca seguir con la cosecha de títulos en Tigres

En menos de una semana la vida de Veljko Paunovic cambió, paso de estar a la espera de una oportunidad a ser el técnico de uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano, Tigres.

“No me lo esperaba, me ha pillado por sorpresa, pero al mismo tiempo muy agradecido por tener la oportunidad y por haberme considerado como el adecuado para proseguir con el proyecto de Tigres de un equipo grande, de un equipo con una fantástica afición, una década de muchos éxitos”

Veljko lleva dos días de pretemporada en la Riviera Maya y de inmediato se ha puesto ha trabajar, ha platicado con algunos de los referentes como Gignac y Guido Pizarro, aunque faltan algunos otros, el técnico serbio tiene claro como quiere que sean sus Tigres.

“Yo quiero jugar un futbol atractivo, jugar en campo contrario, ofensivo pero sin olvidar la defensa desde luego. Quiero que la afición siempre esté entusiasmada y soy partidario de decir que desde el campo animamos a la gente y eso tiene que venir de nosotros, aunque el Volcán los incomparables son únicos en cuanto al ambiente que crean”.

Para nadie es un secreto que Tigres tiene uno de los planteles más ricos en nombres y número del futbol mexicano y cuando se le cuestionó si era o no el mejor plantel que había tenido, esto respondio Veljko Paunovic.

”Ese futbol ofensivo que usted va a buscar, que le agrade a todo el mundo, que sea vistoso Tigres de local, de visita, que sea uno de los grandes animadores como lo ha sido se complementa con lo que usted podría, no sé si lo perciba así, ¿El plantel más rico que ha tenido usted en toda su carrera como entrenador?”

“Sí bueno desde luego de un punto de vista se puede decir así, pero es distinto yo lo llamaría así, es distinto a lo que he tenido en otros proyectos y desde luego que es una progresión de mi carrera, es exactamente el siguiente paso que estoy buscando y que las cosas del futbol me han llevado hasta ahí”

La idea del parado táctico inicial la tiene clara el profesor Paunovic: “A mí me parece que 4-3-3 es un sistema que tiene buena ocupación en el campo, tiene posibilidad de defender y atacar bien, defendiendo con 5 o más gente y atacando con 5 o más”

Tigres continuará con su trabajo de pretemporada desde la Riviera Maya hasta el fin de semana, después retornarán a la Sultana del Norte para terminar sus trabajos y que servirá para que Paunovic conozca más al grupo y se determine si habrá cambios en el plantel.

Poco más de seis meses después de la salida de Paunovic de la Chivas, el técnico serbio reconoce que ese ha sido uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir: “Desde que me he ido de Chivas no he tenido oportunidad de comentar de la gran relación que he tenido con la afición, de una experiencia única por la que estoy muy agradecido, ha sido muy difícil esa decisión donde el momento cuando me fui estaba muy tocado por estar eliminado, estar eliminado del torneo en los cuartos de final y me sentí que no cumplí con ellos, en ese aspecto fui muy cruel conmigo mismo y lamentablemente también con gente que quiero, mi familia también ha sufrido mucho”

Además de manera muy franca, con el temple y carisma que le caracteriza, Veljko Paunovic, reconoció que la final que perdió con Chivas ante su ahora equipo Tigres es una marca que ha sido imborrable hasta el momento.

“Sigue viviendo muy adentro y me sigue doliendo ese momento, pero desde luego que es un momento que he aprendido mucho, por el que me siento responsable y ya lo he dicho públicamente que para mí la final yo he tomado algunas decisiones que no han ayudado al equipo, al grupo y me siento por eso muy dolido, pero no tengo ningún problema en reconocerlo, no soy perfecto pero desde luego que siempre trabajo para mejorar y esa lección me ha servido muy bien”.