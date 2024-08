Paunovic vino a Tigres para ganar: Juan Pablo Vigón

El conjunto de Tigres recibe este sábado al Guadalajara en el regreso del Apertura 2024 tras el parón por la Leagues Cup, y previo al duelo frente a Chivas el mediocampista Juan Pablo Vigón recordó con mucho cariño el último título que Tigres consiguió frente a Chivas y que también fue el que significa el único título de campeón de Liga para el nacido en Guadalajara.

“Gloria, gloria pura la verdad, me acuerdo y puro recuerdo bonito, algo que quieres volver a vivir. Yo soy de Guadalajara y ahí estaba mi gente, es algo muy bonito”, mencionó Vigón en entrevista para Azteca Deportes.

Te puede interesar: VIDEO: Así fue la ESCALOFRIANTE patada en Mazatlán vs Pachuca

¡Gol de Sánchez! Mazatlán 1-0 Pachuca | Jornada 5, Apertura 2024

Por otro lado el jugador de la U de Nuevo León también aseguró que ahora su entrenador Veljko Paunovic ya dejó atrás su pasado con las Chivas y si vino a Tigres es para ganar títulos.

“Todos sabemos lo que se vivió allá en Guadalajara, ahora está acá, quiere ganar, quiere ganar este partido y nosotros también, entonces a buscar ganarle”, puntualizó Juan Pablo Vigón.

Por otro lado Paunovic aseguró que en el fútbol no hay ventajas o desventajas como la que puede pensar al conocer a la mayoría de los jugadores de Chivas.

“Yo soy muy cauto en cuanto a hablar de ventajas y desventajas, no me creo mejor que nadie ni peor, me gusta mantenerme enfocado a las cosas que controlo, conocer al equipo es algo que el rival puede usar en contra, puedo esperar algo y no quiero desviarme por este camino, nuestro enfoque es como todos los demás partidos, pero no nos desviamos, que se trata de mi partido contra mi ex equipo, es contra un gran rival, quiero rendimiento de los jugadores y apoyo de los aficionados”, mencionó Paunovic.

Por ahora Tigres prepara su regreso al Apertura 2024 este sábado frente a Chivas en el Volcán Universitario, un partido qué podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca 7 a las 6:50 de la tarde.

Te puede interesar: Mazatlán consigue un gran triunfo en el regreso de la Liga BBVA MX