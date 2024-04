Pavel Pardo revela la ventaja de la MLS sobre la Liga BBVA MX

El embajador de la Bundesliga, Pavel Pardo, señaló que hay una gran diferencia con los ‘vecinos del norte’ de la que muy poco se habla y que perjudica para que el balompié azteca pueda exportar a elementos al ‘Viejo Continente’.

“México tiene un problema en el extranjero, si un mexicano de 18 años lo queremos llevar a Alemania, en el primer equipo no hay problema porque no hay límite de extranjeros en la Bundesliga, pero si queremos llevarlo al segundo equipo de cualquier club alemán no puede jugar, porque las reglas en Alemania y en muchos países de Europa, no dejan tener jugadores extranjeros en esas categorías”, explicó.

La ventaja de los jugadores de la MLS

Cabe destacar que para los jugadores estadounidenses no existe esta barrera de entrada y esto ha fomentado que más elementos de la Major League Soccer (MLS) se vayan muy jóvenes a Europa.

“Hay acuerdos políticos, como Alemania que tiene con Estados Unidos, Canadá, China, Japón y Corea del Sur, donde esos jugadores de 18 años sí pueden tenerlos en fuerzas básicas o en segundas divisiones y no ocupan plaza de extranjero”, apuntó Pavel.

El ex jugador del América, Stuttgart y Chicago Fire es una voz autorizada para señalar que esto es una gran ventaja para el país de las ‘Barras y las Estrellas’ y por lo tanto en México se tienen que hacer algunas gestiones que incluyan a los gobiernos para emparejar esta situación.

“Esa es la gran diferencia y esa nadie la platica, nadie la dice, pero en qué caemos, en ese amarillismo de que México está haciendo las cosas mal, estamos en una desventaja, si nos ponemos a equilibrar e igualar las situaciones que tiene Estados Unidos y México, nosotros mandaríamos más jugadores a Alemania”, afirmó.

El ex jugador de México, espera más de la FMF

Pavel Pardo espera que la Federación Mexicana de Futbol busque cumplir con los compromisos que se puso después del fracaso en el Mundial del 2022, en donde indicó que trabajarían para facilitar la exportación de futbolistas nacionales.

“Estados Unidos hizo un proyecto y se tardó diez años o más y hoy está dando resultados, hoy tienen en Europa a más de cien jugadores, pero también las condiciones son favorables”, concluyó.

