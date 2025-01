Pável Pérez manda mensaje a las Chivas previo al juego contra el Necaxa en la jornada 2 de la Liga Mx

Este viernes el Necaxa debuta como local en el Clausura 2025 cuando reciban a las Chivas en la jornada 2 de la Liga Mx y para Pável Pérez, refuerzo de los Rayos en el actual torneo será un partido diferente ya que hace tan solo unas semans vestía la playera del Rebaño.

“La verdad es un partido muy bonito, nunca me había tocado, es la primera vez que me toca enfrentarme a Chivas como rival, es algo muy bonito, muy diferente a lo que me ha tocado vivir, porque es el club que me dio la oportunidad y la confianza de llegar a primera división y será muy bonito ver a todos mis ex compañeros”, señaló Pável Pérez en exclusiva con Azteca deportes.

Dónde ver Necaxa vs Chivas jornada 2 Liga Mx

El partido donde Pável se enfrentará al club que lo vio nacer profesionalmente lo podrás disfrutar por Azteca 7 en el tradicional Viernes Botanero al terminar , además de la App y sitio de Azteca Deportes totalmente gratis, en donde el equipo de Larcamón buscará sumar sus primeros puntos en el Clausura 2025.

“Jugar en casa es una motivación muy buena, jugar contra Chivas lo hace mejor, siento que no hay mejor motivación que eso, que jugar en casa contra un euipo grande”, añadió el refuerzo de los Rayos en el Clausura 2025.

Debut de Pável Pérez con Necaxa

El mediocampista mexicano de 26 años debutó el pasado domingo en la derrota de los Rayos 2-1 en su visita a la Ciudad de México contra los Pumas en la fecha 1 del torneo cuando entró de cambio al minuto 60.

“El equipo siento que jugó bien, lamentablemente fueron 5 o 10 minutos que dio un bajón que es normal en el futbol, ahí es donde caen los goles, pero independientemente del resultado el equipo nunca dejó de luchar, no se dio por vencido, siento que eso el una parte muy positiva por parte del equipo, tratr de seguir luchando, en lo personal me sentí bien, contento por el funcionamiento del equipo y contento por mi debut”, agregó Pável.