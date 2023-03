Pedri se pierde el Clásico Español en la Semifinal de la Copa del Rey

El mediocampista ofensivo, Pedro González López mejor conocido como ‘Pedri’, se perderá su tercer Clásico Español consecutivo en lo que va del año. En esta ocasión, será el partido de vuelta ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

Con información de varios medios españoles, el joven de apenas 22 años, se ha resentido de su lesión en el recto anterior del muslo derecho y no podrá estar en el partido de vuelta de la Copa del Rey. Xavi no ha podido contar con el atacante desde que se lesionó en febrero en el cruce de ida de la Europa League contra el Manchester United.

Pedri se perderá su tercer Clásico Español consecutivo

Es el tercer Clásico Español que se pierde de manera consecutiva al no poder estar en el partido de semifinales de ida de la Copa del Rey que se disputó el 2 de marzo en el que terminó ganando el Barcelona 1-0 y en el partido de LaLiga el pasado domingo 19 de marzo.

Pedri ya había intentado poder recuperarse para disputar el partido de la jornada 26 de LaLiga ante los merengues, en conferencia de prensa previo al juego, Xavi Hernández confirmó que el mediocampista se había resentido de la lesión sin dar detalles del tiempo de su baja

“Llegaba muy justo. Sabíamos que había un riesgo. Ayer se resintió un poco y en estos partidos, si no estás al cien por cien, mejor no estar. Es una pena, pero las sensaciones no eran buenas. Le dije que no hacía falta forzar. No es una final”.

El regreso de Pedri a las canchas dependerá de su evolución pero se estima que puedan ser entre tres y cuatro semanas más de recuperación.

