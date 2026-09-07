Pedri, futbolista: “Me levanto a las 8:30, entreno en ayunas y solo como dos veces al día”

Pedri logró convertirse en uno de los futbolistas más importantes del Barcelona y de la Selección Española. Sin embargo, el mediocampista debió modificar varios aspectos de su vida después de atravesar una etapa marcada por las lesiones musculares y la falta de continuidad.

El jugador canario cambió su preparación física, aumentó el trabajo de fuerza y comenzó a prestar mayor atención a su alimentación. Dentro de este proceso también incorporó el ayuno intermitente, una práctica que conoció gracias a Ferran Torres y que ahora forma parte de su rutina habitual.

La rutina que sigue Pedri antes de entrenar con el Barcelona

El día del mediocampista comienza alrededor de las 8:30 horas. Algunas mañanas, antes de trasladarse a la ciudad deportiva del Barcelona, se mete en agua helada junto con Ferran Torres.

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“Es nuestro pequeño ritual para estar más despiertos y entrenar con más ganas”, explicó Pedri. No obstante, aclaró que no lo realiza diariamente, sino en determinadas jornadas.

Después llega el momento de entrenar. Como habitualmente no desayuna, el futbolista completa la sesión matutina sin haber consumido alimentos. Durante ese periodo se mantiene hidratado únicamente con agua.

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¿Por qué Pedri solamente realiza dos comidas al día?

Pedri reconoció que fue Ferran Torres quien lo convenció de probar el ayuno intermitente. El mediocampista decidió incorporarlo y aseguró que desde entonces se siente mejor.

“Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. En los periodos de ayuno, lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación”, detalló el jugador español.

Esto no significa que Pedri siga una dieta baja en calorías. En otras oportunidades explicó que su alimentación es hipercalórica y contiene una cantidad importante de carbohidratos para responder a las exigencias del futbol profesional.

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Por lo tanto, concentra gran parte de sus requerimientos nutricionales en dos comidas planificadas. También mantiene una jornada libre por semana, aunque admitió que una de sus principales debilidades son las croquetas de jamón que prepara su madre.

Pedri rompe el ayuno durante los días de partido

La rutina cambia completamente cuando el Barcelona tiene un compromiso oficial. Pedri no disputa los encuentros con el estómago vacío, ya que esos días incluye un desayuno abundante.

“A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno”, reconoció el campeón del mundo con España en 2026. La modificación tiene una explicación: los 90 minutos requieren energía para correr, presionar, disputar el balón y realizar esfuerzos de alta intensidad de manera repetida.

El consenso nutricional de especialistas de la UEFA recomienda que los futbolistas consuman entre seis y ocho gramos de carbohidratos por kilogramo de peso durante el día de partido. También aconseja una comida rica en carbohidratos entre tres y cuatro horas antes de comenzar.