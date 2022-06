Pedro Caixinha querría volver a dirigir en la Liga MX

Después de un breve paso durante su segunda etapa como director técnico en Santos, Pedro Caixinha se encuentra en Argentina al mando de Talleres de Córdoba. Sin embargo, el estratega portugués no ocultó su deseo por volver a dirigir en la Liga MX, consciente de las buenas sensaciones que dejó en sus primeras experiencias.

“No creo que mis etapas en México hayan terminado. Estamos en deuda en relación a eso y tampoco creo que haya terminado una relación a futuro, de poder regresar y seguir trabajando en México. Cuando comparas lo que fue la primera etapa, tan exitosa, donde se lograron tres trofeos, el entrenador con más longevidad en el club, con más trofeos”, declaró en entrevista para Mediotiempo.

Durante su primera etapa con Santos, el lusitano ganó una Liga MX, una Copa MX y el Campeón de Campeones. Cuando dejó la Laguna, dio el salto para dirigir en Qatar y Escocia. En 2017, volvió a la Liga MX para dirigir a Cruz Azul, donde ganó una Copa MX y una Supercopa MX.

“Cuando llegué a México tenía dos años como entrenador principal. ¿Qué había ganado? Nada. Llegué a México y ¿quién me conocía? En México tuve que marcar mi posición. Llegué a mostrar mi trabajo y no a vender espejitos, como muchas veces dijeron allá. Tuve que sacar mi casta, tuve que sacar mi personalidad. Aquí estoy para hacer mi trabajo y no vengas conmigo de frente, porque vamos a chocar”.

Para 2022, Pedro Caixinha volvió a Santos Laguna, pero solamente dirigió seis partidos con un saldo de 4 derrotas y 2 empates en Liga MX.

“Teníamos dos opciones muy buenas fuera del futbol mexicano y por gratitud, por creer en las personas, en los proyectos, fuimos a Santos con toda la ilusión ¿y solo dos meses? Con dos meses, con Covid-19, lesiones, salidas de jugadores, y te vas. Hay que entender y respetar todo eso” concluyó.