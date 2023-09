Técnico de México Femenil habló sobre el regreso de Scarlett Camberos

De cara a la Fecha FIFA de la Selección Mexicana Femenil, Pedro López dio a conocer la lista de 23 futbolistas que disputarán los primeros partidos clasificatorios para la primera edición de la Copa Oro Femenina de 2024.

El estratega español tuvo que mover a sus elementos ya que se dieron bajas por lesión dentro de la escuadra; a pesar de esto, uno de los llamados más destacados fue el de Scarlett Camberos, quien regresa al combinado nacional tras casi un año de ausencia.

Pedro López habla sobre Scarlett Camberos en Selección

La atacante mexicana milita en el Angel City de la National Women’s Soccer League desde marzo del presente año, equipo con el que fichó después de ser víctima de acoso en Ciudad de México, cuando jugaba con el Club América.

Con base en esto y en el tiempo de adaptación de Camberos, no fue requerida en el seleccionado nacional; después de esto, fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mismos que no contaban como Fecha FIFA, por lo que los clubes estadounidenses decidieron no prestarla.

Al respecto y en exclusiva con Azteca Deportes, habló Pedro López sobre su regreso, “yo creo que Scarlett nunca se fue”, comentó, “la primera oportunidad de venir ha sido esta”, agregó, explicando porque en fechas recientes no había sido llamada.

Después habló sobre lo que ha significado para la afición mexicana volver a ver a la jugadora con el uniforme verde, “me alegro que sea especial y que además levanten los mexicanos y mexicanas esa expectación y esa ilusión”, analizó, “va a ser lo que se va a ver en el Azteca y en el Hidalgo: una jugadora especial en un momento especial y que se gane a toda la afición”, concluyó López al respecto.

🗣️ "Estoy emocionada por representar a México de nuevo, quería jugar en el 🏟️ Azteca con Selección."



Scarlett Camberos nos platicó sobre lo que significa volver a vestir nuestra camiseta. 🇲🇽 🩵#VamosJuntxs pic.twitter.com/4j80l6NNHE — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 20, 2023

¿Cuándo jugaría Scarlett Camberos con México?

México ya lleva dos días en concentración en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento al sur de la Ciudad de México, donde se están preparando para los primeros dos duelos que encararán.

De primera instancia enfrentarán a Puerto Rico en el Estadio Azteca; para cerrar esta fase de partidos de ida ante Trinidad y Tobago en el Estadio Hidalgo.