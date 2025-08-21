deportes
SIN ALIENTO | Pedro Rodríguez: El piloto que murió a 280 km/h y se convirtió en leyenda

¡Una leyenda que rugió más fuerte que los motores! Te contamos la historia de Pedro Rodríguez, el piloto mexicano que llevó la bandera tricolor a lo más alto de la Fórmula 1 en los años 60 y 70. 🏆 Con 55 Grandes Premios, 7 podios y 2 victorias (Sudáfrica 1967 y Bélgica 1970), Pedro se convirtió en un ícono del automovilismo mundial.

