Ricardo Peláez: “Marcelo Michel Leaño no entra en este proyecto”

La era de Marcelo Michel Leaño, formalmente, terminó en las Chivas. Desde su destitución como director técnico el semestre pasado, trascendió que se mantendría ligado como asesor de la institución; sin embargo, el director deportivo del club, Ricardo Peláez, se ha encargado de terminar dicho vínculo.

El cargo –hasta hace tiempo- ostentado por Marcelo Michel era el de Director de Futbol Institucional del Guadalajara, mismo que, a partir de ahora, será ocupado por Mariano Varela.

“En este nuevo proyecto deportivo que encabezo y en el que Mariano Varela tiene doble responsabilidad, Marcelo no entra, no está considerado”, dijo Peláez, en conferencia de prensa.

Los resultados entregados por Leaño pusieron en tela de juicio el proyecto del dirigente con pasado en clubes como América y Cruz Azul, quien –cuestionado acerca de su gestión en la Perla Tapatía- no dudó en admitir áreas de oportunidad.

“Yo la califico bien. Hay gente que me está evaluando a mí también. No hay que justificar nada. No hemos conseguido títulos, pero nos hemos acercado. Seguiremos en busca del objetivo. Todos hemos quedado a deber, no hemos estado a la altura de la exigencia de esta afición”, reconoció.

Dentro de la nueva estructura adoptada por los rojiblancos, reveló Peláez, se contará con un coordinador formativo de fuerzas básicas (cuyo nombre se conocerá próximamente) que permita acelerar los procesos de consolidación de los jóvenes y potenciar las categorías inferiores con miras a un eventual arribo al primer equipo.

Por ahora, el otro cambio significativo incluye a Gerardo Espinoza, quien fungirá como director técnico del Tapatío, posición en la que figuraba Ricardo Cadena hasta que recibió una oportunidad con la escuadra estelar.

“Gracias por la confianza en mí para liderar este proyecto que busca potenciar jóvenes, que puedan llegar a Primera División, tener una carrera más exitosa y que sea en Chivas”, expresó el primer estratega en coronarse en la Liga BBVA Expansión MX.

