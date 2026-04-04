Esta fue la pelea más difícil en la historia de Julio César Chávez; noqueó a su rival en el último round

Una de las razones por las cuales Julio César Chávez es considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos radica en su capacidad para dominar a plenitud la gran mayoría de sus peleas, mismas que hicieron que tuviera más de 100 victorias como profesional.

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Sin embargo, dentro de este centenar de triunfos destaca uno que es considerado el más complicado que tuvo en su carrera dentro del ring, pues se trató de una batalla que lo exigió al máximo y en donde obtuvo la victoria prácticamente en último segundo del round final. ¿A cuál nos referimos?

Julio César Chávez vs Meldrick Taylor, ¿la pelea más dura de su carrera?

Fue el 17 de marzo de 1990 en Las Vegas, Nevada, cuando Julio César Chávez se midió a Meldrick Taylor. Se trataba de un medallista olímpico en 1984 que puso contra las cuerdas al mexicano, mismo que, en ese momento, se jugaba su invicto ante miles de personas en territorio estadounidense.

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36 years ago, Julio César Chávez defeated Meldrick Taylor by TKO in round 12 of 12 to unify the WBC, IBF & vacant lineal super lightweight titles. The fight was awarded Ring Magazine Fight of the Year.

pic.twitter.com/aFTVdFujln — ᴋᴀʏᴏ ✘ (@KOJournals) March 17, 2026

Fue el mismo Julio César Chávez quien ha confesado, en reiteradas ocasiones, que Taylor fue el rival más duro de su carrera no solo porque estaba invicto y era campeón mundial, sino que tenía una velocidad y fortaleza digna de admirar. Así, ambos estilos se compaginaron en el ring para ofrecer un espectáculo para la historia.

Al término del combate el norteamericano lanzó más de 1,00 golpes, mientras que Julio César lanzó 701. A pesar de ello, Chávez aprovechó el impacto anímico del último round para vencerlo prácticamente en los últimos segundos a través de un certero golpe que significó un nocaut más en su carrera.

¿Qué motivó a Julio César Chávez a ganar este combate?

La motivación extra llegó precisamente en el último asalto de dicha batalla cuando, a punto de rendirse, las palabras de su entrenador lo ayudaron a sacar la garra. Según sus palabras, José María Martín le dijo lo siguiente: “Vamos Julio, despierta, tú lo puedes noquear. Hazlo por tu familia, por México”.