Pelea Pitbull Cruz vs Giovanni Cabrera: Lo que tienes que saber

El mexicano Isaac Pitbull Cruz goza del mejor momento de su carrera, con todos los reflectores en el marco de una gran pelea como es la estelar de Errol Spence ante Terence Crawford que sucederá en Las Vegas en la Arena T-Mobile.

VE AQUÍ LA PELEA PITBULL CRUZ VS GIOVANNI CABRERA EN VIVO ONLINE

Su rival, un estadounidense con sus raíces en Guanajuato de nombre Giovanni Cabrera, que marcha invicto en el pugilismo será su contrincante y en la previa ha hecho enojar al oriundo de la Magdalena Contreras en la Ciudad de México.

Con halagos de personajes de la talla deSnoop Dogg o Mike Tyson, Pitbull Cruz agradece el momento, explica que es producto de su trabajo, aunque no se la cree que tenga esta exposición. Promete noquear y amenaza así:

“Verán a un perro hambriento que se comerá a Giovanni Cabrera”, dijo Pitbull en la conferencia de prensa final, lo que quedará como una de las frases más sobresalientes de este peleador en su trayectoria.

Box Azteca transmitirá Pitbull Cruz ante Giovanni Cabrera

La pelea del azteca Pitbull Cruz, que será la 28 en su carrera con 24 victorias, dos derrotas y un empate, además de 17 Kos, aparece en la cartelera de la T-Mobile como la semifinal de la velada, y la podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, justo al terminar la película de El Planeta de los Simios.

Giovanni Cabrera, rival del Pitbull, tiene 21 victorias sin derrotas, pero con solo 7 nocauts en su haber, lo que debería alarmar en el combate.

Esther Lin/SHOWTIME Spence Crawford Weigh-ins

Lo que tienes que saber de la pelea Pitbull Cruz vs Giovanni Cabrera

WBC and WBA Lightweight Title Eliminator – 12 Rounds

Isaac Cruz – 134.6 lbs.

Giovanni Cabrera – 134.2 lbs.

Referee: Tom Taylor; Judges: Glenn Feldman (Conn.), Benoit Roussel (Canadá), Don Trella (Conn.)

Declaraciones más importantes Pitbull Cruz vs Giovanni Cabrera

ISAAC CRUZ

“Yo saldré a demostrar cuanto he progresado este sábado por la noche, y les demostraré por qué merezco una revancha con Gervonta Davis.

“Vine a hacer mi trabajo y a mandar un mensaje de forma bien clara y concreta. Yo no estoy sobrevalorado, valgo cada centavo. Vine a demostrar lo que sé hacer dentro del ring.

Te podría interesar: El arma secreta del Pitbull Cruz para enfrentar a Giovanni Cabrera

“Ya veremos quién se come los puños de quien, resistiendo más. Me voy a comer a Cabrera enterito.

“Yo soy un boxeador mexicano de verdad, y les demostraré lo que puedo hacer una vez más este sábado por la noche”.

GIOVANNI CABRERA

“He derrotado a más boxeadores invictos que la mayoría en la historia del boxeo. Si te fijas en las primeras 20 peleas de Cruz, la mayoría de sus oponentes no eran para nada buenos. Creo que yo me he ganado mi lugar aquí, y vine a ganar.

“Por algo cuento con una marca de 21-0. Todos han tratado de arrancarme la cabeza y he despedazado a cada uno de ellos.

“Quiero representar tanto a mi ciudad de Chicago como a la sangre mexicana que llevo dentro de mí. Vine a darlo todo dejando alma y vida para asegurarme de que no me arrepienta de nada”.