Pelea en el US Open: dos tenistas se agarraron al final de un partido y hay VIDEO

El US Open es el último Grand Slam del año. En estos momentos ya se está celebrando y la mayoría de los atletas buscan el gran premio económico que otorga el campeonato. Apenas en una semana el certamen ya dio mucho de qué hablar. La situación se puso muy tensa cuando la tenista local Taylor Townsend tuvo una fuerte discusión con su rival, la letona Jelena Ostapenko. El final del partido se tornó inesperado cuando la primera se acercó a la red para saludar a su rival. La letona, ex número 5 del mundo, adoptó una postura agresiva que rápidamente captó la atención de los asistentes.

Townsend, actual 139ª del ranking WTA, logró avanzar a la tercera ronda con un marcador de 7-5 y 6-1. Al parecer la derrota no le gustó mucho a Jelena Ostapenko y fue muy claro tras su reacción. “No tienes clase. Verás qué pasa cuando salgas de Estados Unidos”, fueron algunas de las frases que le dijo la letona a la estadounidense. El US Open está dejando muchas historias en su edición del 2025, tal es el caso de la mexicana Renata Zarazúa y su gran momento.

Foto: Captura de video Townsend y Ostepenka discutieron fuertemente al término de su partido en el US Open.

La rivalidad entre Townsend y Ostepenka cada vez es más fuerte. Se han enfrentado en tres ocasiones. En el US Open de 2018 Jelena Ostapenko se llevó el primer enfrentamiento, pero los últimos dos lo ganó Taylor Townsend. “Tengo muchas ganas. Le gané en Canadá, así que a ver qué más nos dice”, dijo la estadounidense.

Aficionados de la nacida en Chicago, Illinois, le aplaudieron por su actuación tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Aseguraban que estuvo bien que no se dejara gritar. Las reacciones hacia Ostapenko fueron diferentes, mientras algunos apoyaron a la tenista otros reprobaron su actitud, tras la derrota.

¡POLÉMICO FINAL! 👀



🇺🇸 Townsend venció 7-5 y 6-1 a 🇱🇻 Ostapenko y, al terminar el partido, protagonizaron una fuerte discusión en la red.



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/HyfYT5uJEa — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 27, 2025

Esta no es la única reacción que ha causado controversia en el US Open. Daniil Medvedev fue sancionado con 30 mil dólares por conducta antideportiva y 12 mil 500 más por destruir su raqueta tras su coraje. El referí del torneo Jake Garner le puso dicha sanción. Hay que recordar que el ruso se molestó por la entrada de un fotógrafo a la cancha. Otro de los temas que ha dado de qué hablar fue el nuevo look de Carlos Alcaraz y la chamarra lujosa de Novak Djokovic.