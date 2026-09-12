Las peleas de boxeo HOY sábado 12 de septiembre de 2026; calendario de BOX AZTECA

La Casa del Boxeo abre sus puertas este sábado 12 de septiembre, para observar atentamente la presentación de Julio César Chávez Jr quien vuelve al ring y ha generado mucha expectativa por la condición física y la manera como se ha preparado para este encuentro, acompañado de su hermano Omar Chávez, quienes juntos tienen la tarea de mostrar sus facultades y luego de emocionar y dar un buen espectáculo a la afición.

Te podría interesar: La cartelera del evento de BOX AZTECA Chávez Jr vs Troncoso sábado 12 septiembre

El evento de este sábado 12 de septiembre se celebrará en el Gimnasio Hidalgo, de Puebla en el caso de presenciar EN VIVO y con la narración de Box Azteca en el recinto poblano; la transmición la podrás seguir desde las 11:00 PM por Box Azteca.

Estas son las peleas que sucederán en la función de Box Azteca este sábado 12 de septiembre 2026

- Julio César Chávez Jr vs Jeison Troncoso | Peso crucero

- Omar Chávez vs Brayan Santander | peso semicompleto

- Alexis Molina vs Alexandro Peque Santiago | peso supergallo

Las palabras de Julio César Chávez Jr, previo a la pelea ante Troncoso

El peleador mexicano Julio César Chávez Jr, con marca de 40 años de edad y con récord de 56 victorias con 36 nocauts, más siete derrotas, dos de esas por nocauts más un empate, está enfocado en la victoria y en la previa reflexionó sobre esta nueva contienda.

Te podría interesar: Canelo arranca campamento para enfrentar a Mbilli en Valencia, España

Chávez Jr, quien fue campeón mundial no descarta que con esta victoria se anime a intentar buscar un título mundial, pero le da mayor valor a su duelo ante Troncoso esperando salir victorioso ante un tipo que tiene experiencia.

"Se le avisó con mucho tiempo, se cerró la pelea y esperamos lo mejor", comentó Chávez.

Troncoso por su parte, abundó en la importancia que le da a la pelea, teniendo un campamento exigente, entendiendo el desafío que tiene enfrente con un ex campeón y con la escuela y dinastía de la que proviene. Agradeció ser incluido en ese plano estelar para este evento de relevancia.