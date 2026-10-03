Peleas de boxeo HOY sábado 3 de octubre de 2026, combates confirmados de Box

El pugilismo internacional vive una jornada vibrante este sábado 3 de octubre de 2026 desde la Utilita Arena de Birmingham, donde el carismático británico Ben Whittaker (12-0-1) afronta el examen más exigente de su carrera profesional. El medallista de plata olímpico en Tokio 2020, que viene de destellar en territorio estadounidense al noquear en dos asaltos a Richard Rivera, pretende estirar su invicto y consolidar las altas expectativas depositadas sobre su estilo único en el peso semipesado.

Del otro lado del cuadrilátero se parará Conor Wallace (17-1, 12 KO). El zurdo nacido en Irlanda del Norte y radicado en Australia representa un salto cualitativo en la oposición de Whittaker. Con una sólida racha triunfal desde su único tropiezo y pergaminos importantes, como su victoria por decisión dividida ante el entonces invicto Jerome Pampellone, Wallace posee la experiencia necesaria para amargarle la noche a la estrella local.

El choque está pactado como una eliminatoria final de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 175 libras. El ganador obtendrá un pasaporte directo y definitivo hacia la tan ansiada pelea por el campeonato mundial. Whittaker intentará imponer su talento quirúrgico y su indiscutible repertorio técnico frente a un adversario curtido en batallas duras que aspira a dar la campanada en suelo británico.

Kyonosuke Kameda vs ‘Logan’ Hernández en Box Azteca

Este sábado, a través de la señal de Box Azteca en punto de las 23:00 horas, los fanáticos podrán disfrutar de un vibrante combate en calidad de previo: el aguerrido mexicano Sebastián ‘Logan’ Hernández se medirá ante el peligroso japonés Kyonosuke Kameda en una guerra pactada desde el corazón de Osaka, Japón. La podràs ver a través de Azteca 7, nuestro sitio y APP oficial con la narraciòn y análisis del Azteca Team.

La barra boxística nacional vive las emociones de este duelo de pronóstico reservado donde el estilo fajador y el poder de nudillos de ‘Logan’ Hernández buscan conquistar tierras niponas ante un Kameda siempre complicado y respaldado por su gente.

