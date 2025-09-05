Triunfos con sabor agridulce para Lionel Messi y James Rodríguez

Lionel Messi y James Rodríguez ganaron sus respectivos partidos de eliminatorias Conmebol. A pesar de esta alegría con sus combinados nacionales y de clasificarse al próximo Mundial, ambos futbolistas se mostraron con emociones encontradas ante la posibilidad de que fuese su último duelo con sus equipos nacionales.

Messi y Argentina golearon 3-0 a Venezuela en casa.

“Hoy fueron muchas emociones. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas... Siempre es una alegría jugar en Argentina con nuestra gente y poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Me encanta jugar y no quiero que esto se termine nunca, pero también soy consciente y lo dije: el momento se acerca y se dará cuando se tenga que dar. Estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día: nueve meses pasan rápido pero al mismo tiempo es un montón”, dijo el astro argentino.

El futuro de Messi ¿llega al Mundial?

Por otro lado, Leo aseguró que no estará presente en el siguiente partido de su selección, recordemos que Argentina ya se encuentra clasificada al Mundial 2026.

“Este año tuvimos muchísimos partidos. Mi idea es ir paso a paso: me venía sintiendo muy bien, después tuve una lesión que me dejó parado 15 días y me costó agarrar ritmo porque volví y no me sentí cómodo, aunque por suerte después pude jugar tres partidos seguidos. Esto es día a día; lo que está claro es que este era el último por los puntos acá. Intento ser sincero conmigo mismo: si me siento bien, disfruto, y si no me siento bien, la paso mal y prefiero no estar. Veré cómo me iré sintiendo. Espero hacer una buena pretemporada y terminar un buen torneo en la MLS”, sentenció Messi.

Más despedidas

James Rodríguez, también de despedida, superó con Colombia 3-0 a la selección de Bolivia en Barranquilla.

“Feliz. Ya son tres (Mundiales) y bueno, creo que cuando era niño soñé con todas estas cosas y creo que he cumplido casi todo. Todos los que han entrado (contra Bolivia) también aportan, Juan hizo gol y pase… Siempre queremos ganar y jugar bien. Este equipo tiene hambre”, dijo el jugador colombiano.

