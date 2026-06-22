Penal fallado de Messi sería una señal de que Argentina ganará el Mundial 2026: es una cábala por esta razón
El argentino no pudo convertir su penal contra Austria pero apareció en todo su esplendor
NOTICIA EN DESARROLLO - Lionel Messi ha tenido varios penales en mundiales pero falló el primero que le dieron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Austria. En ese sentido, el partido se le iba a hacer cuesta arriba a la selección de Argentina, pero hay una coincidencia que sería cábala por una insólita razón.
Resulta que los fanáticos de Argentina creen en la coincidencia de que Messi falló un penal contra Polonia en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y luego el equipo de Lionel Scaloni fue campeón del mundo. Creen que eso se puede repetir ahora, sobre todo luego de que Messi superara a Klose como el máximo goleador histórico de los mundiales cuando abrió el marcador minutos más tarde.
El calendario de la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J
- Sábado, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Los Ángeles (Los Ángeles, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J
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