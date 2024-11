La selección que se haría con los servicios de Pep Guardiola

El Manchester City de Pep Guardiola vive atraviesa una importante turbulencia que no se vivía desde el 2018, pues el club de la isla ha perdido tres en filas y ello ha fortalecido los rumores de la posible salida del técnico español. Existen informes que apuntan a que al otrora estratega del Barcelona y el Bayern Múnich ya tendría novia, se trata nada más y nada menos que de la Selección Brasileña.

Aunque Guardiola se ha dedicado a desviar la conversación cada que se trata sobre un nuevo reto en Sudamérica, lo cierto es que el contrato del ibérico con los actuales campeones de la Premier League va hasta junio de 2025. De momento no parece que ambas partes estén cerca de una renovación, incluso la inminente salida de Txiki Begiristain como director de futbol de la institución complicaría el asunto, pues se trata de una de los grandes cómplices del director técnico.

Actualmente, Brasil se ubica cuarta en la clasificación de Conmebol rumbo al Mundial de 2026 con 16 puntos y son dirigidos por Dorival Júnior, quien tomó el puesto después de que la ‘Verdeamarela’ fracasara en su intento por hacerse con los servicios de Carlo Ancelotti. A pesar de que los reportes que vinculan a Guardiola con la cinco veces campeona del mundo surgen de un importante medio estadounidense, desde la federación de dicho país lo han negado.

“Es uno de los mejores entrenadores del mundo, lo respetamos. Pero la CBF no ha hecho ningún contacto”, declaró, Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Futbol “Reitero la confianza que tenemos en el trabajo de Dorival Júnior”.

Mientras esto sucede, el Manchester City, que juega este sábado frente al Brighton en la competición local, ha perdido sus pasados tres cotejos, el último de ellos una goleada a manos del Sporting Lisboa en la Champions League.

Próximos partidos del Manchester City

- Brighton vs Manchester City, sábado 9 de noviembre - Jornada 11 Premier League

- Manchester City vs Tottenham, sábado 23 de noviembre - Jornada 12 Premier League

- Manchester City vs Feyenoord, martes 26 de noviembre - Jornada 5 Champions League

