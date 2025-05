Pep Guardiola perdería a una figura del Manchester City para el Mundial de Clubes 2025

Kevin De Bruyne podría perderse el Mundial de Clubes con el Manchester City, el mediocampista y capitán de los Citizens se convertirá en agente libre después del final de la campaña en la Premier League de Inglaterra, aunque existe la posibilidad de extender el contrato hasta la competencia internacional que se jugará del 14 de Junio al 16 de Julio.

“Creo que de alguna manera tengo que cuidarme porque si me lesiono en el Mundial de Clubes, ¿qué voy a hacer? Nadie va a cuidarme en ese momento. Así que hay una gran posibilidad de que probablemente no lo juegue, pero no lo sé, tal vez sí", señaló el futbolista belga.

Los rivales del Manchester City en el Mundial de Clubes

El conjunto que comanda Guardiola comparte el Grupo G del torneo con el Wydad AC de Marruecos, Al-Ain de los Emiratos Arabes Unidos y la Juventus de Italia, su primer encuentro será contra el equipo africano el próximo 18 de Junio, cuatro días después enfrentara al equipo árabe y cerrará la fase de grupos el 26 del mismo mes ante el equipo de la Serie A.

“Este año simplemente no ha ido como queríamos. Tienes que aceptarlo. Tienes que seguir adelante, trabajar duro y volver a intentarlo. Está bien.Esto no cambia nada de lo que ha pasado en los últimos 10 años”, añadió De Bruyne.

El futuro de Kevin es todavía una incógnita, el futbolista belga podrá decidir su futuro en ligas como la MLS o Saudi Pro League en donde las ofertas son millonarias, aunque también hay opciones para mantenerse en el futbol europe, incluso quedarse en Inglaterra con otro de los equipos del Big Six en la Premier League.