Pep Guardiola: “No sé cómo hemos sobrevivido”

El Manchester City de Pep Guardiola se sacó la espinita de la eliminación en Champions League al clasificarse a la final de la FA Cup este sábado, venciendo por la mínima al Chelsea. Sin embargo, la victoria en el mítico Wembley Stadium no evitó las quejas del técnico español, quien se mostró molesto por tener que disputar un encuentro tan próximo a la vuelta en la capital española, donde los ‘Citizens’ sucumbieron en penales contra el Real Madrid.

El único gol del cotejo de este fin de semana fue obra del propio Bernardo Silva, que había sido señalado tras el descalabro en el Santiago Bernabéu por ejecutar su disparo desde los once pasos al centro de la portería, donde esperaba el arquero ucraniano Andriy Lunin. El sueño de repetir como amos de Europa se esfumó a manos de los merengues, pero ahora tienen la oportunidad de levantar el trofeo de la competición de clubes más antigua del mundo.

“Es inaceptable jugar hoy, no entiendo por qué no nos han dado un día más y cómo hemos sobrevivido”, confesó Guardiola tras la clasificación al partido por el título. Los celestes solo tuvieron 72 horas de recuperación entre la vuelta en España y el juego de este sábado en uno de los recintos deportivos con mayor historia en el mundo.

Conocerán a su rival en la final el domingo cuando culminen las acciones entre el Coventry City y el Manchester United, podría haber derbi y revancha del año pasado para definir al campeón. En 2023, un doblete de Ilkay Gundogan sentenció a los ‘Red Devils'.

“La gente no puede entender el golpe en la cara que ha sido para nosotros la eliminación de la Champions League. Por las televisiones... no me pregunten más. Hemos jugado en unas condiciones realmente difíciles”, añadió el hombre leyenda del Barcelona, que tuvo también palabras de agradecimiento y admiración para sus futbolistas.

Próximos partidos del Manchester City

El Manchester City volverá a la acción el jueves 25 de abril cuando haga el viaje al sur de la isla para enfrentar al Brighton en juego pendiente de la Jornada 29 en Premier League. Solo tres días después, el 28, irán a Nottingham para intentar vencer al Forest en la fecha 35 del campeonato local.

