Pep Guardiola da la razón de su confusión entre Chivas y América

Después de la polémica que generó Pep Guardiola con sus declaraciones en las que confundió al América con las Chivas, el propio entrenador del Manchester City aclaró la razón de su ‘tropiezo’, tras la victoria de su equipo por 2-1 en el amistoso del pasado miércoles 20 de julio en el NRG Stadium de Houston.

“Sé que tiene una historia detrás, estuve un Torneo Clausura en México y descubrí que el América es especial porque juega con puros mexicanos”, declaró el catalán un día antes de enfrentar a los azulcremas, lo que provocó varias reacciones.

Sin embargo, el exentrenador del Bayern Munich y el Barcelona no dejó pasar la oportunidad para tomar con gracia sus palabras.

“Soy un gran fan del fútbol mexicano. Aunque me hago mayor y confundo al Chivas con el América, tengo muy buenos recuerdos de México”, señaló el estratega en los pasillos del NRG Stadium, tras el encuentro.

El amistoso disputado en Estados Unidos significó el primer compromiso de preparación para los citizens de cara a la temporada 2022-2023 y Guardiola dispuso de varias de sus figuras como Kevin De Bruyne, quien marcó los ds tantos que le dieron el triunfo a su equipo.

Guardiola habla del debut de Haaland

Se esperaba que Erling Haaland tuviera su debut con la camiseta del Manchester City durante este encuentro, pero el noruego solamente lo vio desde el banquillo. Pep aclaró por qué su fichaje bomba no tuvo minutos ante el América.

“En los próximos partidos jugará, no hay problema. Esto acaba de empezar y no quisimos asumir riesgos innecesarios. Quizás pueda jugar algunos minutos ante el Bayern Munich, pero no es seguro. Veremos su evolución en los próximos entrenamientos. Esto es muy largo y tenemos todavía mucho tiempo por delante. No se preocupen”, concluyó.