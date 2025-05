Esto opinaba Pepe Mujica de los sueldos de los futbolistas

La muerte del expresidente de Uruguay, José Mujica, ha dejado un vacío en múltiples ámbitos, por lo versátil que fue en cuestión de actividades a lo largo de su vida. Una de sus grandes pasiones fue el futbol, como admitió en el 2020, durante una entrevista para una estación de radio argentina.

“No existe uruguayo que mire el futbol de lejos Yo jugaba de entreala, pero era malo, eh, era malo, daba muchas patadas y me daban”, recordaba entre risas.

El equipo por el cual alentaba Mujica

No guardaba como un secreto su amor por un club y el trasfondo del mismo: “Soy hincha de un cuadro de mi zona, (Atlético) Cerro. Estoy acostumbrado a perder, pero soy hincha por localismo. Allá por los 12 o 13 años había, un boom con las bicicletas. Yo me subí a una y paré a los 18, porque me agarró una piba, me hizo pelota y tiré la bicicleta y todo al diablo. Me gustaba mucho el ciclismo, pero siempre seguí con el futbol y a Cerro”.

Cuando era muy joven, el que se convertiría en uno de los mandatarios más queridos y admirados fue testigo de uno de los momentos más emblemáticos en la historia del balompié: el ‘Maracanazo’, la final de la Copa del Mundo de 1950, en la que —contra todo pronóstico— el combinado uruguayo derrotó a la selección brasileña.

“Lo viví con el dedo apretando a una lámpara para poder escuchar una vieja radio Edison. Probablemente, fue una de las emociones más grandes que tuvo la historia de nuestro futbol. Nunca vi una fiesta popular tan grande. Me quedó grabado para siempre”, contó.

Los sueldos de los futbolistas, un debate constante

Durante la misma charla, ‘Pepe', conocido por su manera austera de vivir, hizo un análisis sobre las exorbitantes cantidades de dinero que perciben los futbolistas en la actualidad y profundizó con los motivos que han llevado a comercializar el deporte más popular del planeta.

“Los sueldos de algunos jugadores de futbol ofenden, sobre todo por cómo están nuestros pueblos, pero no es culpa de los jugadores. Los jugadores son el pretexto para una movilización económica que gira alrededor de ellos. Ellos no pueden escapar a la realidad de nuestro tiempo. Se fue transformando en un negocio”, inició.

Y concluyó: “Un negocio que en parte tiene arte, magia, pero claro, las sociedades modernas y actuales se caracterizan en transformar en negocio hasta los suspiros. Todo es negocio. El futbol, también. Puertas atrás, tiene cosas dolorosas”.

