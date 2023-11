Pepe Riestra aclara rumores de vestidor roto en Atlas

Los rojinegros del Atlas tuvieron una mala semana luego de perder en la frontera frente a Xolos de Tijuana y se quedaron sin su director técnico, Benjamín Mora tras una reunión con la directiva y el cuerpo técnico.

Fuera de puestos de clasificación, los Rojinegros del Atlas le dijeron adiós a su director técnico Benjamín Mora tras los malos resultados en el Apertura 2023 y una eliminación en Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Luego de cesar a su entrenador, Omar Flores quedó como técnico interino y el presidente ejecutivo de los Zorros, José Riestra habló ante los medios.

“Necesitábamos cambiar la inercia que traíamos, vienen partidos importantes y necesitamos buscar la victoria en los tres, te habla la estadística de los puntos que necesitas para ser diez, necesitas 23 puntos, tenemos que cerrar de la mejor manera”, mencionó Pepe Riestra.

Por otro lado sobre el rumor de que el vestidor de los rojinegros está roto, el presidente ejecutivo aclaró que no es verdad y la responsabilidad del mal paso es de todos, incluyendo directiva, cuerpo técnico y jugadores.

“Hemos dejado ir puntos importantes en las últimas jornadas, lo que nos tiene en una situación como nos tiene, donde todas somos responsables, técnico, jugadores y directiva, no nos queda de otra más que cerrar bien el torneo. Siempre va a haber ese ruido, siempre en los equipos habrá diferencias, cuando los resultados no llegan eso se puede ver más claro pero el compromiso es profesional, estamos los que estamos, queremos trabajar en ir hacia delante, tenemos un compromiso, representamos una organización muy importante, el compromiso está, dejar las especulaciones a lado, muchas veces no somos conscientes de lo que ese daño que se puede causar al interior”, finalizó el directivo de los Zorros.

