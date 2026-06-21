Perdieron contra México y ahora reciben joyas de 50 mil dólares: el insólito premio a Sudáfrica en el Mundial 2026

México no pudo haber tenido mejor escenario ideal para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en su casa, ante su gente y con un contundente triunfo de 2-0 ante Sudáfrica, selección que, después de perder contra el combinado azteca, fue premiada con joyas valuadas en 50 mil dólares; es decir, más de 860 mil pesos.

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En redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia cómo los futbolistas y el cuerpo técnico de Sudáfrica reciben exclusivas piezas de joyería gracias a una colaboración con la firma Icebox. Este regalo viene después del partidazo que dieron ante Chequia, selección a la que le sacaron el empate y sumaron su primer punto de la justa veraniega 2026.

Los sudafricanos recibieron joyas tras empatar contra Chequia.|@bafanabafanaofficial

La igualada de Sudáfrica lo mantiene con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues puede aspirar a colarse a la ronda final como mejor tercer lugar. Sin embargo, el panorama se vislumbra complicado, ya que para ello tendría que vencer en la última jornada a Corea del Sur, uno de los rivales más fuertes del Grupo E.

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Sudáfrica en las Copas Mundiales de la FIFA™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la cuarta ocasión en la que Sudáfrica participa. La primera vez que lograron su clasificación fue para Francia 1998, edición en la que culminaron como tercer lugar tras sumar 2 puntos.

La segunda ocasión fue en Corea-Japón 2002, edición que resultó igual que la anterior al ubicarse en el tercer puesto del Grupo C al sumar 4 puntos, pero quedó eliminado por diferencia de goles. Este torneo fue historia para los sudafricanos, ya que obtuvieron su primer triunfo.

Tuvieron que pasar 8 años para que Sudáfrica volviera a jugar una Copa Mundial de la FIFA™, pero en esta ocasión como país organizador, el primero en hacerlo posible para un país del continente africano. Sin embargo, hizo historia para mal al ser la selección anfitriona en la historia en no superar la fase de grupos.

Mientras que para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ suma un punto después de 2 partidos disputados: una derrota contra México y un empate ante Chequia.