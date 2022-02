“Perdimos merecidamente": Santiago Solari

Nada sale bien en las Águilas del América, quienes no han conocido la victoria en lo que va del 2022 y suma tan sólo un punto en tres partidos. El cuadro dirigido por Santiago Solari no gana desde el 23 de octubre del 2021, cuando derrotaron por la mínima diferencia a Tigres en el Estadio Azteca con gol de Henry Martín.

Esta noche el cuadro dirigido por Santiago Solari cayó 2-3 ante el Atlético San Luis, una derrota merecida en palabras del estratega argentino, de quien se ha puesto en duda su futuro en el banquillo azulcrema, por la mala racha con la que han iniciado en el torneo.

Santiago Solari se volvió loco en el Puebla vs América

“No estuvimos bien, claramente San Luis se llevó un buen resultado porque lo trabajó y nosotros no, hicimos un mal primer tiempo, tampoco estuvimos bien en el inicio de la segunda parte, no salieron las cosas y perdimos merecidamente, necesitamos autocrítica, seguir trabajando, trabajar juntos, empezar a trabajar juntos sin usar ninguna excusa”, comentó en conferencia de prensa.

El equipo azulcrema reaccionó en tiempo de compensación y anotó dos goles que le pusieron algo de drama a los segundos finales; sin embargo, no fue suficiente para rescatar el resultado. “La personalidad de los jugadores le mostraron en los últimos cinco minutos”.

Al final, Santiago Solari lo dejó claro, saben cuál es el objetivo en el América y este semestre a pesar del mal arranque tienen la mirada en buscar el título, como en cada uno de los torneos.

“Nosotros sabemos que tenemos que pelear por el título, eso está claro y eso también lo tenemos claro este semestre, sí tenemos que hacer las cosas mejor para poder clasificar y pelear por el título”, finalizó.

