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¿Perdonaron al América? La polémica acción de Carlos Álvarez con Sergio Barreto que merecía expulsión según Francisco Chacón

El futbolista de las Águilas se tapó la boca para decirle algo al central de los Tuzos, de hecho, los silbantes del VAR le mostraron la jugada al silbante.

América Carlos Álvarez
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Polémica en el Estadio Banorte tras una acción de Carlos Álvarez del Club América con Sergio Barreto del Club Pachuca. El volante ibérico se tapó la boca para decirle algo al defensa central de los Tuzos y rápidamente se lo comentó al silbante Maximiliano Quintero. Cabe recordar que, la Ley Prestianni entró en vigor hace unos meses y ha 'echado' a varios futbolistas a lo largo del mundo, sin embargo, no fue el caso de Álvarez.

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Mientras se discutía una pena máxima a favor de los Tuzos, Álvarez y Barreto platicaban, cuando justamente el español se tapa la boca. El central de los Tuzos inmediatamente se lo comunica y de hecho, los silbantes del VAR se lo pasan en la pantalla. Al final, no hubo expulsión para Carlos y tampoco penal a favor del cuadro visitante.

Sumado a ello, Francisco Chacón dio su opinión a través de redes sociales: ''Partido @ClubAmerica vs @Tuzos es increíble que no expulsen a Carlos Alvarez , la. acción es clarísima de como se tapa la boca para insultar al jugador de Pachuca, lo peor es que el VAR, le manda la acción al árbitro Quintero y literal le tiembla la mano y no se anima a expulsarlo aun cuando la regla lo faculta para hacerlo, lo vimos durante el mundial, que poca vergüenza, la regla dice esto: "taparse la boca cuando se comunique con un adversario en una forma o situación provocadora, despreciable o exaltada”., escribió.

Neymar expulsado

Apenas hace unas horas, Neymar fue expulsado por la Ley Prestianni tras hacerse de palabras con un rival en el partido entre Santos y Bahía. El 10 brasileño no arrancó la parte complementaria y vio la tarjeta roja en pleno mediotiempo mientras los trabajadores del club de 'Rey Pelé' barrían la agua del terreno de juego.

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