¿Cuánto cuesta el Balón de Oro que será entregado este lunes y de qué está hecho?

El Balón de Oro que se entregará este lunes 26 de octubre tiene un valor estimado cercano a los 3,000 euros, equivalente a más de 60 mil pesos mexicanos según el tipo de cambio. Sin embargo, esa cifra difundida como referencia no es un precio oficial: el trofeo no se comercializa y su fabricante no publica cuánto cobra por cada pieza.

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La ceremonia de 2026 se celebrará en el London Palladium, en Londres, una sede inédita para el premio que nació en 1956. Detrás del brillo de la estatuilla existe un trabajo artesanal que comienza meses antes de conocer al ganador.

Good night! 🤫 #ballondor https://t.co/36l24ObV4c — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

¿De qué está hecho el Balón de Oro y por qué no es oro macizo?

Pese a su nombre, el trofeo no está fabricado íntegramente con oro. Su estructura nace de dos semiesferas de latón soldadas, sobre las que los artesanos reproducen las costuras de un balón de futbol. Después se pule, se graba y recibe un recubrimiento de oro fino.

La esfera descansa sobre una base de pirita, mineral de apariencia metálica que suele confundirse con el oro. Cada bloque tiene una forma distinta, de modo que no existen dos trfeos completamente idénticos.

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¿Quién fabrica el Balón de Oro y cuánto tarda en terminarlo?

La casa francesa Mellerio elabora el galardón desde su primera edición. Según su descripción del proceso, completar una pieza requiere cerca de cien horas de trabajo especializado y los preparativos comienzan seis meses antes de la entrega.

Orfebres, cinceladores, pulidores y grabadores participan en las distintas etapas. El nombre del ganador se mantiene reservado hasta el último momento y se incorpora a mano, un detalle que explica el cuidado alrededor de cada ceremonia.

Aunque suele mencionarse una estimación de 3,000 euros, no debe confudirse con una cotización verificable de la edición 2026. Su valor deportivo tampoco se mide por los materiales: cada ganador conserva el original que recibe y lo incorpora a su propia historia.

Este año, la ceremonia coincide con el aniversario número 70 del premio y se traslada a Inglaterra como homenaje a Stanley Matthews, su primer vencedor.