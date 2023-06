Ex americanista dice que es un insulto buscar Matías Almeyda para DT

Javier Pérez Teuffer, ex directivo del América en la década de los 2000 opinó acerca de los posibles entrenadores del cuadro de Coapa, pues tras la salida de Fernando Ortíz, la directiva azulcrema está en busca del estratega que les regrese el título, mismo que no consiguen desde 2018 y cuestionó que Matías Almeyda sea una opción para el club.

Al ser cuestionado sobre los candidatos que se han manejado para llegar al banquillo del equipo más ganador de México, Pérez Teuffer, mencionó un nombre que no se ha dicho entre los candidatos, y se trata de Víctor Manuel Vucetich, quien no continuó como entrenador de los Rayados de Monterrey, pues a consideración del ex directivo es el más capaz de los entrenadores del medio local.

Guillermo Almada, actual entrenador de Pachuca salió a la conversación como una opción para llegar a las “Águilas” del América el próximo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

¿Matías Almeyda podría dirigir al América?

Uno de los entrenadores más queridos en los últimos años, es el argentino, y se convirtió en referente y campeón con las Chivas Rayadas de Guadalajara en el Clausura 2017, el “Pelado” ha sido vinculado con los azulcremas, ante esta posibilidad, Pérez Teuffer rechazó esta opción pues comentó: “Pero eso de que se quiera traer a Matías Almeyda, eso no se hace, es un insulto para el americanismo”, dijo a ESPN.

En los últimos días, el nombre de “Mati” se ha manejado en medios aztecas, como el ESTO, que aseguró que el América le ofrecería alrededor de 3 millones de dólares, por temporada, el “Pelado” está muy cotizado, pues fue campeón con el AEK Atenas de Grecia.

Mientras que el diario Olé, compartió que las “Águilas” harían todo lo posible para convencer a Almeyda, pero esto sería “alta traición” para las Chivas y sus fanáticos.

