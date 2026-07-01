Periodista argentino revienta a México por el partido vs Ecuador: “No saben nada de futbol... no van a avanzar más en el Mundial”

La clasificación de la Selección de México a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desató un intenso debate en redes sociales, tras vencer por 2-0 al combinado de Ecuador en la jornada de los dieciseisavos de final disputada en el Estadio Ciudad de México, el mundo se hizo eco del buen andar del seleccionado nacional y las críticas no tardaron en llegar.

México tiene menos disparos a puerta que Inglaterra, pero su efectividad es mayor.|Selección Nacional de México

El periodista argentino Daniel Fava salió al cruce y apuntó de forma directa a la falta de cultura futbolística histórica que perciben en la afición mexicana: "Como te va a empujar la hinchada mexicana, si son lo más nabo que podemos haber visto. Gritan óle a los cinco minutos de partido, van cinco minutos y ya empiezan a cantar óle". No satisfechó con eso, Fava agregó: "No saben nada de futbol, lo único que espero es que el estadio esté lleno y sea un mar de lagrimas". Tras estas declaraciones, aficionados mexicanos salieron rápidamente al cruce y la polémica continuó en las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



Mientras algunos critican, México avanza a paso firme en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto dirigido por Javier Aguirre demostró una vez más que está para cosas serias en esta justa mundialista, tras vencer con autoridad a Ecuador. Ahora, enfrentará a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. A pesar del nivel demostrado, el periodista argentino Daniel Fava también aseguró: "Sin ningún fundamento el pueblo mexicano se subió a un pony, no hay ninguno que permita pensar que México pueda avanzar más allá en este Mundial".

Más allá de los comentarios, México transita su camino e intentará seguir haciendo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ya llegó al tan ansiado quinto partido y ahora va por más ante Inglaterra.