El mensaje de la periodista Diletta Leotta a Karius tras final en Wembley

Loris Karius regresó a la Premier League con el Newcastle en una nueva aventura tras su paso polémico por el Liverpool y la fatídica Final de Champions League que protagonizó en 2018. Desde entonces el portero alemán sufrió muchos altibajos de los cuales lo llevaron a conocer a su actual pareja.

Diletta Leotta es una reconocida periodista deportiva y conductora italiana que trabaja para DAZN Italia y quien mantiene una relación amorosa con el portero del Newcastle Loris Karius. Actual protagonista en la Final de la Carabao Cup en Wembley. Motivo por el que le ha escrito una carta tras su reaparición en Inglaterra.

Aventuras de terror en Scorn con Medieval | Aze Review

Te puede interesar:Erling Haaland tiene más goles que todo el Chelsea en Premier League

La emotiva carta de Diletta Leotta a Loris Karius

La conductora italiana ha dedicado e motivas palabras a la lucha que ha mantenido Loris Karius tras su paso por el Liverpool, donde fue el gran señalado tras la derrota en la Final de la Champions League de 2018.

“Los días pasados creyendo en tu sueño, amándolo, sosteniéndolo en tus manos hasta tenerlo y luego ver cómo te lo arrebatan brutalmente. Las noches tristes, el nudo en la garganta y los malos pensamientos detrás de ese error que te alejó de la competencia durante dos años pero no de tu mayor pasión”.

Getty Images

Newcastle confió en el guardameta alemán para la actual temporada y aunque es el tercer portero del club, las condiciones, por lesión y expulsión se combinaron de manera precisa para que el arquero ex de Liverpool pudiera ser el encargado de defender el marco en la Final de la Carabao Cup ante Manchester United.

“El golpe fue duro, sin embargo, me enseñaste que la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo decides reaccionar. Y has decidido construir. Tu futuro abrazando el cambio y trabajando aún más duro para estar allí de nuevo, para estar a la vanguardia, una vez más, orgullosos de ti”, escribió la conductora sobre Loris Karius después de la Final.

Te puede interesar: VIDEO: la canción que le compusieron a Santiago Giménez en Paises Bajos

La conductora mantiene una relación con el futbolista Loris Karius, a quien ha venido acompañando desde que tuvo la caída en su carrera deportiva.

“Desde el primer momento en que nos conocimos, en primer lugar admiré tu fuerza y tu valentía. Me hablaste de tu largo camino de renacimiento y la fuerza con la que crees en lo que eres hizo que me enamorara de ti. De niña siempre me han gustado los cuentos de hadas y no veo la hora de leer este final feliz. Con amor, Diletta”.