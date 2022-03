Los personajes de Chivas menos queridos por el América

Hay personajes de las Chivas que los aficionados del América no pueden ver ni en pintura, por la rivalidad deportiva que existe cada que se enfrentan en el Clásico Nacional del futbol mexicano. La nación azulcrema no soporta muchas cosas que pregonan en el Guadalajara como su discurso nacionalista o querer decir que son más grandes cuando tienen menos títulos que las Águilas.

La lista de los odiados

Por tal motivo, hay una larga lista de jugadores, directivos y hasta reconocidos seguidores del Rebaño Sagrado que son odiados por los americanistas.

Bofo Bautista

Adolfo “El Bofo” Bautista es uno de ellos por siempre buscar “calentar” los clásicos con polémicas declaraciones. De hecho, apenas el año pasado el ex jugador se enganchó en una serie de dimes y diretes con el futbolista azulcrema Roger Martínez.

Jorge Vergara

Jorge Vergara, que en paz descanse, fue otro personaje que se encargó de reavivar esta rivalidad como dueño de las Chivas. Sus desplegados y sus comentarios nunca cayeron en gracia de los americanistas.

Omar Bravo

Bravo es otro ex futbolista que no aguantaban ver, tanto por lo que hacía en la cancha, como fuera de ella. Incluso hace no mucho se burló del portero Guillermo Ochoa en redes sociales.

Atlantis

También hay famosos que le van al Guadalajara como el luchador Atlantis, que provocan corajes por siempre estar presumiendo los colores rojiblancos.

Chava Reyes

Otro ex jugador que causó muchos dolores de cabeza fue Salvador Reyes. En especial porque “Don Chava” sigue siendo el máximo anotador de las Chivas en la historia del Clásico Nacional.

Los padres de la rivalidad

Y en esta lista de personajes del pasado, se encuentran nombres como el de Guillermo “El Tigre” Sepúlveda y Fernando “El Sheriff” Quirarte, quienes fueron encargados de iniciar esta rivalidad contra el América.

Actualmente, la nación azulcrema sigue sin soportar a todos los ChivaHermanos, aunque resaltando que todo queda en un simple odio deportivo, de cara a su próximo enfrentamiento en este torneo.