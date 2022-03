Perú y El Salvador guardan un minuto silencio por México

Los actos de violencia que se dieron la tarde del sábado 5 de marzo en el duelo entre Querétaro vs Atlas en las gradas del Estadio La Corregidora, le dieron la vuelta al mundo, razón por la que en diferentes ligas como la de Perú y El Salvador se rindió un minuto de silencio como muestra de solidaridad a los afectados.

En el balompié de estos dos países, los futbolistas acordaron guardar respeto durante un minuto debido a los sucesos que dejaron decenas de personas golpeadas y afectadas en el Estadio Corregidora.

Te puede interesar: El mensaje de Yon de Luisa por lo sucedido en el Querétaro vs Atlas

Como gesto de fraternidad con el futbol mexicano, esto ocurrió previo al duelo entre el Alianza Lima y el Sporting Cristal, uno de los clásicos más importantes en el futbol de Perú. Los 22 jugadores, la terna arbitral, el cuerpo técnico y los integrantes de las bancas rindieron una reflexión a las víctimas del fatídico día en Querétaro .

En el Salvador sucedió lo mismo previo a que comenzara a rodar el esférico en los duelos FAS vs Platense en Santa Ana (en la cancha del Estadio Santaneco, los jugadores soltaron globos blancos, otra manera de enviar un mensaje de “no a la violencia en los estadios"), Alianza vs Águila en el Cuscatlán (donde los aficionados se colocaron la bandera mexicana en medio con listones negros en señal de duelo y los capitanes de ambos equipos aprovecharon para dar un mensaje en contra la violencia) y Limeño vs Chalatenango en Santa Rosa de Lima.

Desde el club Sporting Cristal condenamos cualquier acto de violencia.



El fútbol es alegría. ⚽#PasionNoEsViolencia#FuerzaCristal #SomosFamilia pic.twitter.com/2AfOAASOHW — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) March 6, 2022

El mensaje para erradicar la violencia en los estadios

El mensaje fue de unidad entre las aficiones. Cabe destacar antes del arranque del primer juego, los jugadores de ambos equipos se unieron para saludar a la grada de cada escuadra y así mandar un claro mensaje de unión para evitar actos violentos como los que se vieron en la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Aficionados del Atlas aseguran que las agresiones fueron planeadas

Cabe destacar en sudamérica se mencionó que hubo muertos, algo que las autoridades mexicanas han negado hasta el momento.