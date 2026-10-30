Hora exacta para ver el pesaje de la pelea Canelo vs Mbilli y el resto de la cartelera de la función del 31 de octubre

Este viernes Canelo y Mbilli tienen una cita altamente relevante para su pelea del sábado 31 de octubre. Este día subirán a la báscula, buscando dar el peso para hacer oficial su combate y será además un momento electrizante en el que se verán cara a cara antes de que se repartan golpes en el ring de The Venue, en Riad, Arbia Saudita.

Canelo parece totalmente listo para subir a la báscula y marcar la división de los supermedianos que es el límite de las 168 libras y el rival en turno, Christian Mbilli del mismo modo parece totalmente enfocado y preparado para no tener problemas a la hora del pesaje.

El descenlace de la ceremonia de pesaje lo podrás ver EN VIVO este viernes 30 de octubre, con la transmisión en vivo de Azteca Deportes de este viernes 30 de octubre, con la transmisión EN VIVO y GRATIS con todo lo ocurrido con el evento a realizarse en Riad.

Expone Christian Mbilli, su campeonato de peso supermediano: ¿qué pasa si el campeón no da el peso?

En el caso de que el campeón Mbilli por el CMB, no diera el peso al subir a la báscula, perdería el título que se le reconoce como campeón del Consejo Mundial de Boxeo y quedaría vacante, aunque eso no evitaría que la pelea se llevará a cabo.

Pero la realidad es que Christian Mbilli no tendrá fallas, se ha mostrado fuerte físicamente y totalmente listo para subir a la romana y lograr dar las 168 libras cuando sea llamado en el evento que podrás ver en vivo este viernes.

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Cartelera completa de México vs El Mundo, también subirán a la báscula en la ceremonia de pesaje

Además de la ya comentada ceremonia de pesaje de Canelo y Mbilli, desfilarán otros boxeadores subiendo a la báscula destacando los ocho mexicanos que están en el cartel.

