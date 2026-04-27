Santiago Gimenez vive el peor momento de su carrera en Europa y el Milan ya no confía en él

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el presente futbolístico de Santiago Gimenez comienza a generar preocupación dentro del cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Si bien es cierto que el delantero ya se encuentra recuperado al cien por ciento de su lesión en el tobillo y que padeció en los últimos meses del año pasado, dejó de ser tenido en cuenta por su entrenador Massimiliano Allegri.

Este fin de semana, el canterano de Cruz Azul volvió a quedarse sin minutos con el AC Milan y no ingresó al terreno de juego en el empate sin goles contra Juventus correspondiente a la Jornada 34 de la Serie A. Desde su regreso a las canchas en el mes de marzo, Gimenez no ha sido titular y apenas logra sumar 67 minutos jugados en los tres partidos que jugó con el Rossonero en las últimas semanas.

Fueron 13 minutos en el duelo con Torino, 27 contra Napoli y otros 27 ante Hellas Verona. El entrenador italiano ya no lo considera una pieza clave dentro del equipo y es muy probable que Santiago Gimenez tenga un cambio de aires una vez finalizada la Copa del Mundo. Está claro que ofertas no faltarán por él y tendrá la necesidad de salir de Italia en busca de una mayor cantidad de minutos.

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Milan le baja el precio a Santiago Gimenez

El conjunto italiano ya tendría decidido desprenderse del mexicano de 25 años de cara a la próxima temporada. Según información que compartió William Lasalandra, insider del AC Milan y del portal Calciomercato, el Rossonero estaría dispuesto a aceptar ofertas cercanas a los 20 millones de euros para dar salida a Santi Gimenez en el próximo mercado de fichajes.

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Esto quiere decir que el Milan no tiene la intención de recuperar la inversión realizada en el atacante de la Selección Mexicana. Cabe recordar que los italianos pagaron alrededor de 30 millones de euros en el invierno de 2025 para comprar su ficha procedente desde Feyenoord de Países Bajos. Ahora mismo, el Rossonero está dispuesto a aceptar pérdidas ante la urgencia de hacer caja pensando en el armado del equipo para la siguiente temporada.

Milan buscará renovar su delantera

El poderío ofensivo del Milan ha decaído en el tramo final de la presente campaña. Ante esta situación, reportes internacionales aseguran que la institución tiene el objetivo de fichar, por lo menos, a dos nuevos delanteros para el equipo pensando en la próxima temporada.

En este contexto, el ‘Bebote’ sería uno de los jugadores sacrificados en el ataque, además de Christopher Nkunku, delantero francés que también tendría los días contados en Milan. La intención del club es recaudar alrededor de 70 millones de euros entre ambas ventas e invertir dicho dinero en la compra de nuevos delanteros.

