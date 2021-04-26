PGA TOUR Latinoamérica anuncia cambios en su calendario

Debido a un toque de queda nocturno previsto por el gobierno y relacionado con la pandemia para los ciudadanos y visitantes de Ecuador en mayo, PGA TOUR Latinoamérica está haciendo unas alteraciones a su calendario con el fin de adaptarse a este inconveniente relacionado con la pandemia.

El Banco del Pacífico Open que estaba anunciado para jugarse en Quito del 10 al 16 de mayo se disputará ahora del 21 al 27 de junio. Será el tercero de una serie de tres eventos consecutivos que conducirá al Tour al final de su presente temporada. Una serie de eventos en los que los jugadores seguirán batallando por estar en el top-5 del Listado de Puntos que asciende al Korn Ferry Tour.

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Un nuevo torneo en The Club at Weston Hills en Weston, Florida, está programado para jugarse del 7 al 13 de junio. Posterior a ese evento, los jugadores viajarán a Bucaramanga, Colombia, para el Holcim Colombia Classic presentado por Volvo del 14 al 20 de junio. Tras las acciones en territorio cafetero, el Tour que viajará a Quito para el ya mencionado Banco del Pacífico Open.

PGA TOUR Latinoamérica ya ha realizado cuatro torneos en esta temporada extendida 2020-21, y el próximo mes revelará la ubicación y la fecha de su evento final.

Due to an anticipated government-mandated, pandemic-related nighttime curfew for citizens and visitors to Ecuador, #pgatourla is altering its schedule.@ProGolfEc, previously announced as a May 10-16 tournament, will move to June 21-27.https://t.co/yJEWulpzj1 — PGATOURLA (@PGATOURLA) April 26, 2021

“Agradecemos a nuestro patrocinador principal, Banco del Pacífico, nuestra organización anfitriona, ProGolf Ecuador y finalmente a nuestra sede anfitriona el Quito Tennis y Golf Club por su comunicación continua sobre este potencial problema y también por tener la flexibilidad para reprogramar el torneo para el mes de junio”, dijo el director ejecutivo del PGA TOUR Latinoamérica, Todd Rhinehart. "Desde una nueva perspectiva, este calendario revisado, específicamente con semanas consecutivas en Colombia y Ecuador, debería brindar una mejor experiencia para todos los involucrados".

El PGA TOUR y el PGA TOUR Latinoamérica ha logrado establecer una fuerte relación con The Club at Weston Hills, uno de los principales clubes de golf del sur de la Florida. PGA TOUR Latinoamérica ha celebrado previamente Torneos Clasificatorios en esta sede, al igual que el Forme Tour, más recientemente en febrero. Adicionalmente, el verano pasado, el LOCALiQ Series celebró uno de sus torneos precisamente en Weston Hills.

Colombia ha sido sede de numerosos eventos del PGA TOUR Latinoamérica, albergando once torneos separados, el último, el Avianca Colombia Open 2017 en Bogotá. La Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica también ha celebrado varios eventos en ese país, entre ellos el Abierto de Bucaramanga 2015 en el Club Campestre Bucaramanga, sede que volverá a albergar a los jugadores, en esta oportunidad para el Holcim Colombia Classic.

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Ha sido una temporada de idas y vueltas para el PGA TOUR Latinoamérica, principalmente debido a la pandemia mundial. La temporada del Tour comenzó en marzo de 2020, en Mazatlán, México. La temporada se reinició nueve meses después, con eventos en Estados Unidos y República Dominicana. El mes pasado, el Tour regresó a Mazatlán para el cuarto torneo de la campaña, el Abierto Mexicano de Golf.

"Esta temporada, nuestros miembros han sido increíblemente pacientes al comprender los desafíos de armar una temporada de ocho torneos", continuó Rhinehart. "Estamos muy agradecidos con todos ellos. De igual manera agradecemos la flexibilidad de todos nuestros socios. Hemos ido superando las consecuencias de la pandemia mientras hacemos un esfuerzo por identificar a los cinco mejores jugadores del Tour quienes ascenderán al siguiente nivel, el Korn Ferry Tour".

