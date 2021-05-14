Phil Mickelson acepta exención para jugar el U.S. Open

La USGA anunció este viernes que extendió una exención especial a Phil Mickelson para el campeonato del 17 al 20 de junio en Torrey Pines en San Diego, ciudad natal de Mickelson, y que el golfista aceptó la invitación.

"Ganar el U.S. Open ha sido un sueño de toda la vida. Ha sido escurridizo porque he estado cerca muchas veces", dijo Mickelson, quien terminó como subcampeón del U.S. Open en seis ocasiones.

"No puedes ganar si no juegas. Me siento honrado y agradecido con la USGA por la oportunidad y espero jugar en mi ciudad natal en un campo de golf en el que crecí".

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👍👍👍@PhilMickelson has received a special exemption into the 121st #USOpen, which will be played June 17-20 at @GolfTorrey in San Diego, Calif. — U.S. Open (USGA) (@usopengolf) May 14, 2021

Mickelson, de 50 años, había dicho recientemente que no estaba seguro de si aceptaría tal exención. Antes de recibir la invitación, quien ahora es el No. 113 en el Ranking Mundial Oficial de Golf, habría necesitado estar entre los 60 mejores del mundo para el 24 de mayo o el 7 de junio, o clasificarse en la seccional (ingresó en una de dos clasificatorios el próximo mes en Ohio).

Mickelson ha competido en 31 U.S. Open y solo se ha perdido uno desde 1994 (la edición de 2017 para asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hija). Su segundo puesto más reciente llegó en 2013 en Merion.

“Lefty” es el quinto jugador diferente desde 2010 en recibir una exención especial en el U.S. Open, uniéndose a Tom Watson (2010), Vijay Singh (2010), Retief Goosen (2016), Jim Furyk (2018) y Ernie Els (2018, 2019).

Hale Irwin es el único jugador que ganó el U.S. Open mientras jugaba con una exención especial, al hacerlo en un desempate de 19 hoyos sobre Mike Donald en 1990 en Medinah Country Club para reclamar su tercer título del Abierto de Estados Unidos.

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You’ll want the 🔊 up for this... epic memories have been made here.#USOpen week at @GolfTorrey is exactly 1 month away! pic.twitter.com/Jh3sW1JTZr — U.S. Open (USGA) (@usopengolf) May 14, 2021

Hace dos años, antes de que la USGA ajustara sus criterios de exención para el U.S. Open de 2020 en Winged Foot debido a la pandemia, Mickelson había insistido en que no aceptaría una exención especial. Y recientemente, también expresó que el lugar de este año no haría una diferencia en su decisión.

"No lo aceptaré", afirmó Mickelson. “Entonces, o voy a entrar al campo por mi cuenta o tendré que intentar clasificarme. No voy a aceptar una exención especial. Nunca han sido una organización a la que le guste dar exenciones, exenciones especiales. No quiero una exención especial. Creo que entraré en el torneo. Si entro, merezco estar allí. Si no lo hago, no lo hago. No quiero un lugar de simpatía. Si soy lo suficientemente bueno para lograrlo y calificar, entonces necesito ganarme mi lugar allí".

Al parecer cambió de opinión.

