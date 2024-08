Alineaciones confirmadas Philadelphia Union vs Cruz Azul | Leagues Cup 2024

Este domingo 4 de agosto del 2024, continúa la actividad de la tercera jornada de la Fase de Grupo de la Leagues Cup 2024. Los partidos del día son: Orlando City vs Atlético de San Luis, Philadelphia Union vs Cruz Azul, Pachuca vs Toronto, St Louis City SC vs Juárez, Chivas vs LA Galaxy y Seattle Sounders vs Necaxa.

Alineación de Cruz Azul

Martín Anselmi manda la siguiente alineación para poder conseguir su pase a la siguiente ronda.

Portero: Mier

Defensas: Rotondi, Piovi, Romo, Ditta y Sánches

Mediocampistas: Gutiérrez, Lira y Faravelli

Delanteros: Giakoumakis y Rivero

Alineación de Philadelphia Union

Ya clasificados, mandan la siguiente alineación.

Portero: Blake

Defensas: Wagner, Elliott, Lowe y Mbaizo

Mediocampistas: Martínez, Bedoya, Gazdag y Suliivan

Delanteros: Uhre y Baribo

Así llegan ambos equipos

El conjunto de Cruz Azul llega en el último lugar de la tabla con un punto. En sus últimos tres partidos registra dos empates y una victoria. Por otra parte, Philadelphia Union se encuentra en el primer lugar del grupo con tres puntos. Registra tres victorias de forma consecutiva.

El conjunto de la Máquina se juega su boleto para la siguiente ronda. El equipo celeste necesita de la victoria para poder conseguir avanzar a la siguiente fase debe de ganar el partido. Ya sea en los 90 minutos o en tiempo extra. La derrota causaría la eliminación del equipo de Anselmi.

